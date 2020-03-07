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    «Динамо» перемогло «Олександрію» в матчі з дивними вилученням і пенальті

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    Віталій Миколенко зняв питання про переможця - «Динамо» перемогло «Олександрію» в матчі з дивними вилученням і пенальті
    Віталій Миколенко зняв питання про переможця
    РБК

    Кияни повернулися на друге місце

    В заключному матчі суботи у рамках 22-го туру української Прем’єр-ліги команда київського «Динамо» перемогла на виїзді «Олександрію».

    Відкрив рахунок на останній хвилині першого тайму оборонець Артем Шабанов.

    А найрезонансніші епізоди трапилися на початку другої половини. Спершу хавбек господарів Олексій Довгий намагався пробити через себе і зачепив бутсою голову Денисові Попову. Рефері Юрій Можаровський проігнорував той факт, що оборонець киян нахилився надто низько і дав Довгому друге попередження за небезпечну гру, залишивши господарів у меншості.

    Попри те «Олександрія» продовжувала іти вперед і навіть мала ідеальну нагоду забити. Проте Георгій Бущан зреагував на удар головою впритул від Максима Задераки. Врешті, господарі таки забили, але вже після того, як Віталій Буяльський провів у ворота Юрія Паньківа другий м’яч.

    Епізод зі взяттям воріт Бущана теж не виглядає однозначним. Рефері міг і не призначати пенальті в ситуації, коли Сергій Сидорчук вибивав м’яч у межах свого карного майданчика ножицями. Так, знову нога пролетіла в небезпечній близькості до голови суперника. Але зокрема й тому, що поліз у боротьбу гравець «Олександрії». Зауважимо, що саме Сидорчук через пошкодження гомілкостопа поле й залишив.

    Остаточно ж питання про переможця, вразивши ворота з близької відстані, зняв Віталій Миколенко.

    «Олександрія» - «Динамо» (Київ) – 1:3

    Голи: 0:1 – Артем Шабанов (45). 0:2 – Буяльський (60). 1:2 – Гречишкін (65, з пенальті). 1:3 – Віталій Миколенко (85)

    «Олександрія»: Юрій Паньків (к) – Валерій Лучкевич (Павло Пашаєв, 62), Дубра, Бухал, Тимур Стецьков – Гречишкін, Олексій Довгий – Максим Задерака (Євген Протасов, 63), Артем Гордієнко (Василь Грицук, 46), Максим Третяков – Сітало. Тренер – Володимир Шаран

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Артем Шабанов, Денис Попов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к) (Мохаммед Кадірі, 67), Шепелєв – Олександр Караваєв, Буяльський (Дуелунн, 87), Вербіч – Русин (Піваріч, 84). Тренер – Олексій Михайличенко

    Судді: Можаровський (Львів) – Олександр Корнійко (Миргород), Віктор Матяш (Донецьк)

    Попередження: Максим Задерака (17), Тимур Стецьков (31), Юрій Паньків (45) – Сергій Сидорчук (50), Віталій Миколенко (51), Олександр Караваєв (79)

    На 36-й хвилині попереджено, на 49-й хвилині вилучено (друге попередження) Олексія Довгого

    7 березня. Олександрія. Стадіон «Ніка»

    «Динамо» після цієї перемоги набрало 45 очок і закріпилося після поразки «Зорі» в Чернігові на другому місці. «Олександрія» з 37-ма очками п’ята.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Олександрія Беньямін Вербіч Володимир Шаран Георгій Бущан Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Валерій Лучкевич Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Юрій Можаровський Артем Шабанов Міккель Дуелунн Томаш Кендзьора Юрій Паньків Павло Пашаєв Олексій Довгий Максим Задерака Денис Попов Сергій Сітало Дмитро Гречишкін Євген Протасов Мохаммед Кадірі Йосип Піваріч Максим Третяков Тимур Стецьков Каспарс Дубра Гліб Бухал Артем Гордієнко Василь Грицук
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