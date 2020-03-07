«Динамо» перемогло «Олександрію» в матчі з дивними вилученням і пенальті

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Миколенко зняв питання про переможця РБК

Кияни повернулися на друге місце

В заключному матчі суботи у рамках 22-го туру української Прем’єр-ліги команда київського «Динамо» перемогла на виїзді «Олександрію».

Відкрив рахунок на останній хвилині першого тайму оборонець Артем Шабанов.

А найрезонансніші епізоди трапилися на початку другої половини. Спершу хавбек господарів Олексій Довгий намагався пробити через себе і зачепив бутсою голову Денисові Попову. Рефері Юрій Можаровський проігнорував той факт, що оборонець киян нахилився надто низько і дав Довгому друге попередження за небезпечну гру, залишивши господарів у меншості.

Попри те «Олександрія» продовжувала іти вперед і навіть мала ідеальну нагоду забити. Проте Георгій Бущан зреагував на удар головою впритул від Максима Задераки. Врешті, господарі таки забили, але вже після того, як Віталій Буяльський провів у ворота Юрія Паньківа другий м’яч.

Епізод зі взяттям воріт Бущана теж не виглядає однозначним. Рефері міг і не призначати пенальті в ситуації, коли Сергій Сидорчук вибивав м’яч у межах свого карного майданчика ножицями. Так, знову нога пролетіла в небезпечній близькості до голови суперника. Але зокрема й тому, що поліз у боротьбу гравець «Олександрії». Зауважимо, що саме Сидорчук через пошкодження гомілкостопа поле й залишив.

Остаточно ж питання про переможця, вразивши ворота з близької відстані, зняв Віталій Миколенко.

«Олександрія» - «Динамо» (Київ) – 1:3

Голи: 0:1 – Артем Шабанов (45). 0:2 – Буяльський (60). 1:2 – Гречишкін (65, з пенальті). 1:3 – Віталій Миколенко (85)

«Олександрія»: Юрій Паньків (к) – Валерій Лучкевич (Павло Пашаєв, 62), Дубра, Бухал, Тимур Стецьков – Гречишкін, Олексій Довгий – Максим Задерака (Євген Протасов, 63), Артем Гордієнко (Василь Грицук, 46), Максим Третяков – Сітало. Тренер – Володимир Шаран

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Артем Шабанов, Денис Попов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к) (Мохаммед Кадірі, 67), Шепелєв – Олександр Караваєв, Буяльський (Дуелунн, 87), Вербіч – Русин (Піваріч, 84). Тренер – Олексій Михайличенко

Судді: Можаровський (Львів) – Олександр Корнійко (Миргород), Віктор Матяш (Донецьк)

Попередження: Максим Задерака (17), Тимур Стецьков (31), Юрій Паньків (45) – Сергій Сидорчук (50), Віталій Миколенко (51), Олександр Караваєв (79)

На 36-й хвилині попереджено, на 49-й хвилині вилучено (друге попередження) Олексія Довгого

7 березня. Олександрія. Стадіон «Ніка»

«Динамо» після цієї перемоги набрало 45 очок і закріпилося після поразки «Зорі» в Чернігові на другому місці. «Олександрія» з 37-ма очками п’ята.