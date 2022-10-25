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Курйоз дня: український коментатор відпрацював на двох футбольних матчах одночасно

Юрій Лящук
glavcom.ua
Курйоз дня: український коментатор відпрацював на двох футбольних матчах одночасно
Коментатор робив паузи під час трансляцій
фото з відкритих джерел

Коментатор Юрій Кириченко відкоментував два футбольні матчі одночасно

Журналіст Віктор Вацко розповів про неординарний випадок, яки трапився на українському футбольному телебаченні. Коментатор Юрій Кириченко відкоментував два футбольні матчі одночасно. Про це розповів Віктор Вацко в ефірі Вацко Live.

«Український коментатор відкоментував два футбольні матчі одночасно в прямому ефірі на двох різних каналах. Це Юрій Кириченко. Сталася ця подія 9 жовтня – о 20:00 на Megogo був матч «Фенербахче» з «Карагюмрюком». О 20:30 на Setanta матч «Штутгарт» – «Уніон Берлін». Пряма трансляція і там, і там.

Це було так. Там два слова сказав – пауза 30 секунд. Там два слова сказав – пауза хвилинка, і так далі. Такого я за все своє життя, за всю кар'єру не бачив і не чув. Два матчі одночасно! І гонорар на Setanta, і гонорар на Megogo. Браво, маестро», – сказав Вацко в ефірі Вацко Live.

Нагадаємо, Setanta є офіційним транслятором матчів УПЛ, АПЛ, Бундесліги та низки інших ліг. Megogo показує єврокубки, Італію, Іспанію, Францію і ще кілька чемпіонатів нижчого рівня.

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.

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Теги: Віктор Вацко НОВИНИ ФУТБОЛУ

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