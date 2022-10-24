«Україна має бути на чемпіонаті світу»: «Шахтар» просить ФІФА усунути збірну Ірану від мундіалю

Збірна України довела, що гідна участі на мундіалі

Збірна України має замінити Іран на ЧС-2022 через постачання зброї країною в РФ

Генеральний директор донецького «Шахтаря» Сергій Палкін звернувся до ФІФА з проханням усунути національну збірну Ірану від участі у майбутньому чемпіонаті світу. Відповідна заява Палкіна з'явилась на сторінці «Шахтаря» у Facebook.

Палкін зазначив, що в той час, як іранське керівництво розважатиметься, спостерігаючи за грою своєї збірної на чемпіонаті світу, українців вбиватимуть іранські дрони та ракети.

«Шахтар» закликає ФІФА і всю міжнародну спільноту домогтися негайної заборони виступу на чемпіонаті світу збірної Ірану за безпосередню участь цієї країни у терористичних атаках українців.

Вакантне місце має зайняти збірна України, яка довела, що гідна участі у Мундіалі. Таке рішення історично та спортивно виправдане», – йдеться у заяві Палкіна.

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.