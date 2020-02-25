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    Легендарний британський чемпіон визнав, що вживав допінг

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    Мо Фарах - не той, ким його вважали - Легендарний британський чемпіон визнав, що вживав допінг
    Мо Фарах - не той, ким його вважали

    Велика Британія гуде - легендарний легкоатлет Мо Фара пішов шляхом російських спортсменів

    Чотириразовий олімпійський чемпіон і шестикратний чемпіон світу Мо Фара зізнався, що вживав заборонену речовину L-карнітин та не поставив до відома про це антидопінгові організації.

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    Про скандал написали всі провідні ЗМІ країни, скандал - неймовірний, адже цей спортсмен був символом легкої атлетики.

    L-карнітин - препарат, аналогічний мельдонію, який кілька років тому прогримів на весь світ, коли стало відомо, що саме мельдоній є в основі успіхів російського спорту і навіть вважається “скрєпою”.

    Мо Фара зізнався комісарам USADA у порушенні антидопінгових правил. Раніше британський стаєр сомалійського походження категорично відкидав звинувачення в прийомі препарату.

    Перед лондонським марафоном 2014 року головний медичний директор з легкої атлетики Великобританії Роб Чакраверті 4 рази вводив L-карнітин в організм Фара.

    Через шість днів після ін'єкцій Мохаммед не записав L-карнітин в своїй формі допінг-контролю.

    Які санкції будуть застосовані до легендарного спортсмена - наразі невідомо.

    допінг Велика Британія скандал
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