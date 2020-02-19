Троє борців піймані на допінгу. Вони позбавлені медалей чемпіонату світу та олімпійських ліцензій



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Недовго француз Зелімхан Хаджієв тішився медалі чемпіонату світу і здобуттю олімпійської ліцензії UWW

Рішення про дискваліфікацію порушників буде прийняте пізніше

Троє учасників змагань з вільної боротьби на чемпіонаті світу-2019 в Нур-Султані (Казахстан) дискваліфіковані за застосування заборонених препаратів.

Як повідомляє Об'єднаний світ боротьби (UWW), Міжнародне агентство тестування (ITA), яке здійснювало у столиці Казахстану допінг-контроль, виявило наявність заборонених речовин у пробах Хасанбоя Рахімова (категорія до 125 кг, Узбекистан), Баджа Хутаби (До 125 кг, Сирія), які посіли відповідно третє і п'яте місця на чемпіонаті світу, і бронзового призера цих змагань Зелімхана Хаджієва (до 74 кг, Франція). Усі троє позбавлені олімпійських ліцензій, а рішення про терміни їх дискваліфікації буде прийняте пізніше.

У результаті перегляду підсумків чемпіонату світу бронзові медалі отримають Живей День (до 125 кг, Китай) і Даніяр Кайсанов (до 74 кг, Казахстан), а володарями олімпійських ліцензій стали Еґзон Шала (до 125 кг, Албанія), Ядолла Могебі (до 125 кг, Іран) і Каміл Рибіцькі (до 74 кг, Польща), які перемістилися на п'яті місця.

Нагадаємо, що тренером збірної України з вільної боротьби є Василь Федоришин, допінг-проба якого, взята на Олімпіаді-2008, виявилася позитивною. Через це борець втратив срібну нагороду Ігор у Пекіні, а разом із нею – тренерську роботу в Ізраїлі. Там мати справу з заплямованим допінговими скандалами фахівцем не захотіли. Натомість в Україні не тільки дали Федоришину посаду і виділили йому півокладу штатного тренера національної збірної, а й відкрили школу на його честь в Івано-Франківську.