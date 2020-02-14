Новозеландський гімнаст вживав допінг, щоб вчасно дописати твір в університеті



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Спортсмен розповів, що ніякої освітньої програми щодо допінгу з ним в Новій Зеландії ніхто не проводив - ні антидопінгова служба, ні тренери

Новозеландський гімнаст Батухан Язиджі отримав дворічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, повідомляє Stuff. У допінг-пробі спортсмена, яка була взята на чемпіонаті Нової Зеландії, був виявлений риталін.

Язиджі зізнався, що спеціально вжив риталін, щоб швидше завершити своє університетське есе. Таблетку йому дав друг, який не є спортсменом. Він запевнив, що риталін допоможе гімнастові закінчити роботу вчасно. Батухан також зазначив, що ніякої освітньої програми щодо допінгу з ним в Новій Зеландії ніхто не проводив - ні антидопінгова служба, ні тренери.

Він не усвідомлював впливу, який матиме таблетка на його виступ на чемпіонаті країни. Незважаючи на пояснення, антидопінгове агентства країни все ж відсторонило спортсмена.

«Ми розуміли, що містер Язиджі не хотів отримати перевагу. Але, на жаль, він порушив правила, які захищають чистий спорт. Спортивні антидопінгові правила також захищають здоров'я спортсменів. Самолікування може бути ризикованим. Завжди неприємно, коли дискваліфікація трапляється за те, чого можна було легко уникнути простими перевірками», - сказав глава антидопінгової організації Drug Free Sport New Zealand Нік Патерсон.

Дискваліфікації Язиджі розпочалася з 5 жовтня 2019 року. На чемпіонаті Нової Зеландії Батухан став другим в багатоборстві.

Джерело: Чемпионат.com