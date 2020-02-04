Боєць ММА Джон Джонс здав 42 допінг-тести за рік



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Джон Джонс розподіляє сили і на бій, і на допінг-тест UFC

Допінг? На це немає часу

Віце-президент UFC Джефф Новіцкі у своєму твіттері повідомив вражаючу новину. Виявляється, зірка змішаних єдиноборств Джон «Боунс» Джонс в минулому 2019 році цілих 42 рази пройшов різноманітні допінг-тести.

За цей час чемпіоном UFC у напівважкій вазі цікавились Американське антидопінгова агенція ( USADA), Атлетична комісія штату Каліфорнія та Атлетична комісія штату Невада.

Так Новіцкі відповів на закиди хейтерів щодо проблем Джонса з допінгом.

Нагадаємо, в 2015 Джон Джонс, який вважається одним з найкращих бійців в історії UFC та є нині кращим бійцем незалежно від вагової категорії, був позбавлений титул та безстроково дискваліфікований. За 15 місяців UFC його пробачила, бо не могла втрачати гроші, які мав принести популярний боєць. В 2018 Джонс не отримав ліцензію у Неваді, після чого опинився під «мікроскопом».

Саме цим пояснюються ті самі 42 перевірки.

Ну, а в ніч на неділю, 9 лютого 2020, Джон Джонс знову вийде в октагон. Його суперником буде небитий американець Домінік Рейєс.

Цей бій стане головною подією великого турніру UFC247. На кону буде титул чемпіона у напівважкій вазі.

Також в цей день в октагон вийде етнічна українка зі складним географічним бекграундом Валентина Шевченко та американка вірменського походження Кетлін Чукагян. Вони битимуться за титул чемпіонки UFC у найлегшій вазі, що нині належить Шевченко.