Легендарний тренер «Шахтаря» може очолити бразильський клуб



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Мірча Луческу не збирається завершувати кар'єри UEFA.com

Мірча Луческу прагне повернутися до тренерської роботи

Колишній головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу повідомив, що він отримав пропозицію очолити бразильський «Сантос».

«Це реальна і конкретна пропозиція. Я ще не прийняв рішення, але зроблю це після Нового року. У мене є й інші цікаві пропозиції», - наводяться слова Луческу в Twitter румунського журналіста Емануеля Рошу.

Останньою командою, яку тренував Луческу, була збірна Туреччини. Він працював зі збірною з 2017-го по лютий 2019 року і не вивів команди на чемпіонат світу-2018.

Крім роботи з «Шахтарем», румун попрацював тренером у «Бешикташі», «Ґалатасараї», «Рапіді», «Інтері» та російському «Зеніті». В якості тренера Луческу провів 1303 матчі, з яких виграв 801. За свої спортивні досягнення Мірча отримав Орден «За заслуги» I, II і III ступеня.