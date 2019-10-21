Українець Роман Зозуля забив другий гол у чемпіонаті Іспанії (відео)



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Роман Зозуля забив другий м'яч у сезоні Twitter «Альбасете»

Поточний сезон для нашого нападника наразі не дуже результативний

Гол українського нападника Романа Зозулі приніс «Альбасете» виїзну перемогу над «Фуенлабрадою» в 12-му турі іспанської Сеґунди.

На 45-й хвилині Роман відзначився у своєму фірмовому стилі, ударом у падінні головою. Цей м’яч виявився у грі єдиним.

Загалом на рахунку Зозулі у нинішньому сезоні два голи і одна результативна передача в 11-ти матчах.

Після 12-ти турів «Альбасете» має 19 очок і йде на сьомому місці. «Фуенлабрада» з 20-ма пунктами третя, а очолює таблицю «Кадіс» - 31-не очко.