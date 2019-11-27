«Ман Сіті» - «Шахтар»: історична нічия завдяки супернику

Луїш Каштру зумів здивувати Хосепа Ґвардіолу Getty Images (c) UEFA.com

Мотивовані «гірники» стримали немотивованих чемпіонів Англії

Немає лиха без добра. Здавалося, що без двох своїх ключових виконавців – травмованого (чи, може, просто хитро «зробленого») Тайсона й дискваліфікованого Марлоса, «Шахтарю» абсолютно нічого не світить у виїзному поєдинку проти «Манчестер Сіті». Проте без цих двох своїх бонз чемпіон України мав куди ліпший вигляд. Чудово замінив натуралізованого бразильця на правому краї атаки Тете. Непогано виглядав, допоки вистачало сил і кондицій, на фланзі Тайсона Коноплянка. А Соломон, який замінив українця, взагалі став героєм поєдинку, зрівнявши рахунок. Вже не вперше, до речі, ізраїльтянин стає справжнім джокером для Луїша Каштру.

Певна річ, варто відзначити й решту гравців «Шахтаря». Особливих, помітних провалів у діях «помаранчево-чорних» не було. Навіть у центрі оборони. Команда спробувала зіграти дисципліновано, уважно і впевнено передовсім у захисті, і їй це вдалося. До того ж, гості не мали вигляду переляканих зайців, а при першій-ліпшій нагоді могли собі дозволити вискакувати в контратаки. Одна з яких і виявилася вдалою.

На гарні слова й звучні епітети заслуговує й тренерський штаб «Шахтаря». Луїш Каштру, здається, таки зумів довести, що вміє робити висновки з поразок. І що у його команди не лише одна-єдина тактична формула. Та й проти високого пресингу супротивника «гірники», здається, навчилися діяти. Не кажучи вже про чуття португальця на потрібні і своєчасні заміни: у цьому він майже дока.

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Вочевидь, такі й схожі висновки й характеристики будуть правильними, вчасними й обґрунтованими. Ми ж усі добре знаємо, що то поразка – сирота, а в успішного результату (а нічия на «Етіхаді», де до цього «Шахтар» пропустив вісім сухих м’ячів, беззаперечний успіх) завше знайдуться родичі. Проте, в жодному разі не применшуючи заслуг і звитяг чемпіонів України, усе ж таки варто зауважити, бодай фрагментарно, частково, задля історичної справедливості, так би мовити, що цього разу «Сіті» провів дуже невиразний поєдинок.

Певна річ, нам, як тому шерифу до проблем індіанців, має бути фіолетово до проблем «Манчестер Сіті». Проте, знову ж таки, не користі заради, а заради об’єктивності: така невиразність команди Ґвардіоли була спричинена (чи викликана) зовсім не «Шахтарем». Тобто, «МанСіті» зараз апріорі перебуває не в ліпшій своїй формі. «Міщани» намагалися зіграти в економ-режимі, на «старих дріжджах», і «Шахтар» чудово зумів скористатися своїм шансом. Своїм унікальним шансом. Бо якби «Манчестер Сіті» конче потрібна була перемога в матчі проти «гірників», чомусь здається, що «Манчестер Сіті» її б отримав. Як у першому турі в Харкові, чи як минулого сезону. В обох випадках.

«Сіті» для виходу в плей-оф чемпіонської Ліги вистачало й одного очка. А з урахуванням результату в паралельному матчі, де «Аталанта» перемогла заґребське «Динамо», нічия на «Етихаді» вивела «Сіті» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з першого місця. Так що, на наше щастя, форсувати події «Сіті» не було особливого сенсу. У них купа невирішених справ у чемпіонаті Англії. Та й графік там – не дай, Боже, «Шахтарю» чи комусь іншому в українській Прем’єр-лізі.

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Словом, так вдало склалися обставини: одні, тобто «МанСіті», не дуже то й хотіли рвати жили, зігравши на половину обертів, інші, себто «Шахтар», приємно вразили на цьому тлі мотивацією, бойовитістю, а часом і майстерністю. Тому, враховуючи всі ці обставини й контекст, підсумок матчу можна вважати закономірним.

І неодмінно треба, навіть незважаючи на це «подвійне дно», щиро порадіти за нашого чемпіона. «Шахтар» катастрофічно невдало виступає на Британських островах. Досі у матчах проти англійських команд була купа поразок і лише одна нічия (в далекому сезоні-2008/2009 проти «Тоттнема»). Ось тепер уже дві нічиї. До речі, це перша нічия «гірників» у протистояннях із «МанСіті». Досі було чотири поразки і одна перемога. Та головне, що ця нічия приблизила «Шахтар» до виходу в плей-оф Ліги чемпіонів. Як було згадано вище, заґребське «Динамо» програло «Аталанті», а це означає, що в останньому турі «гірникам» треба переграти берґамасків, і вони стовідсотково крокують в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. А може вистачити й нічиєї, якщо динамівці не переможуть вдома «МанСіті».

Так що тепер абсолютно все у руках «Шахтаря». Залишається втримати все це, не розтринькати.

Олександр Васильєв, для «Главкома»



