«Шахтар» створив сенсацію в матчі з «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів (відео)



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Тете проти Анхеліно Getty Images (c) UEFA.com

Англійський чемпіон поставився до донеччан без особливої поваги

Донецький «Шахтар» не програв у матчі п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів-2019/2020 у протистоянні з «Манчестер Сіті».

«Манчестер Сіті» (Англія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 1:1

Голи: 1:0 – Ількай Ґюндоґан (56). 1:1 – Манор Соломон (69)

«Манчестер Сіті»: Едерсон – Канселу, Отаменді, Фернандіньо, Анхеліно – Ількай Ґюндоґан, Родрі (Філ Фоден, 76), Кевін Де Брюйне (Давід Сілва, 70) – Бернардо Сілва, Ґабріель Жезус, Стерлінґ. Тренер – Хосеп Ґвардіола

«Шахтар»: П’ятов – Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко (к), Алан Патрік – Тете, Віктор Коваленко (Маркос Антоніо, 81), Коноплянка (Манор Соломон, 65) – Жуніор Мораєш (Сікан, 90+1). Тренер – Луїш Каштру

Судді: Славко Вінчіч – Кланчнік, Андраж Ковачіч (усі – Словенія)

Попередження: Фернандіньо (90+1)

26 листопада. Манчестер. Стадіон «Сіті оф Манчестер». 52 020 глядачів

У першому таймі «Шахтар» виглядав як мінімум не гірше за «Сіті». І нагод забити у госте було як мінімум три. Особливо гарний шанс мав Тете, який виходив на порожні ворота після промаху Едерсона справа, проте трохи перетримав м’яч і, пробиваючи, влучив у ногу оборонця. Також можливості забити мали Алан Патрік і Жуніор Мораєш, однак на цей раз точність донецьких бразильців підвела.

А відразу після перерви «міщани» взялися за справу з усією серйозністю. І дуже швидко свого домоглися. Ґабріель Жезус, уникнувши офсайдної пастки, заволодів м’ячем у районі одинадцятиметрової позначки і зробив скидку на Ількая Ґюндоґана. Німець промахнутися не міг – 1:0.

Втім, відкривши рахунок, підопічні Хосепа Ґвардіоли знову розслабилися і за це дуже швидко поплатилися. Додо увірвався до карного майданчика справа і віддав передачу на Соломона. Манор такою «цукерочкою» не скористатися не міг – 1:1.

Після того господарі окупували володіння Андрія П'ятова, але наступали якось кволо, без особливого ентузіазму. Тому нічия виглядає справедливим підсумком.

В іншому матчі групи С італійська «Аталанта» перемогла 2:0 хорватське «Динамо» з Заґреба – 2:0. М’ячі у ворота гостей забили Луїс Мюріель (з пенальті) і Алехандро Ґомес.

Таким чином, «Манчестер Сіті» достроково виграв груповий турнір – у нього 13 очок. «Шахтар» має шість пунктів, у «Динамо» - на один менше. «Аталанта», яка в заключному турі зіграє з «гірниками» у Харкові, має чотири очки. І всі шанси залишити «Шахтар» ні з чим.