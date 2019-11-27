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    «Шахтар» створив сенсацію в матчі з «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів (відео)

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    Тете проти Анхеліно - «Шахтар» створив сенсацію в матчі з «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів (відео)
    Тете проти Анхеліно
    Getty Images (c) UEFA.com

    Англійський чемпіон поставився до донеччан без особливої поваги

    Донецький «Шахтар» не програв у матчі п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів-2019/2020 у протистоянні з «Манчестер Сіті». 

    «Манчестер Сіті» (Англія) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 1:1

    Голи: 1:0 – Ількай Ґюндоґан (56). 1:1 – Манор Соломон (69)

    «Манчестер Сіті»: Едерсон – Канселу, Отаменді, Фернандіньо, Анхеліно – Ількай Ґюндоґан, Родрі (Філ Фоден, 76), Кевін Де Брюйне (Давід Сілва, 70) – Бернардо Сілва, Ґабріель Жезус, Стерлінґ. Тренер – Хосеп Ґвардіола

    «Шахтар»: П’ятов – Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко (к), Алан Патрік – Тете, Віктор Коваленко (Маркос Антоніо, 81), Коноплянка (Манор Соломон, 65) – Жуніор Мораєш (Сікан, 90+1). Тренер – Луїш Каштру

    Судді: Славко Вінчіч – Кланчнік, Андраж Ковачіч (усі – Словенія)

    Попередження: Фернандіньо (90+1)

    26 листопада. Манчестер. Стадіон «Сіті оф Манчестер». 52 020 глядачів

    У першому таймі «Шахтар» виглядав як мінімум не гірше за «Сіті». І нагод забити у госте було як мінімум три. Особливо гарний шанс мав Тете, який виходив на порожні ворота після промаху Едерсона справа, проте трохи перетримав м’яч і, пробиваючи, влучив у ногу оборонця. Також можливості забити мали Алан Патрік і Жуніор Мораєш, однак на цей раз точність донецьких бразильців підвела.

    А відразу після перерви «міщани» взялися за справу з усією серйозністю. І дуже швидко свого домоглися. Ґабріель Жезус, уникнувши офсайдної пастки, заволодів м’ячем у районі одинадцятиметрової позначки і зробив скидку на Ількая Ґюндоґана. Німець промахнутися не міг – 1:0.

    Втім, відкривши рахунок, підопічні Хосепа Ґвардіоли знову розслабилися і за це дуже швидко поплатилися. Додо увірвався до карного майданчика справа і віддав передачу на Соломона. Манор такою «цукерочкою» не скористатися не міг – 1:1.

    Після того господарі окупували володіння Андрія П'ятова, але наступали якось кволо, без особливого ентузіазму. Тому нічия виглядає справедливим підсумком.

    В іншому матчі групи С італійська «Аталанта» перемогла 2:0 хорватське «Динамо» з Заґреба – 2:0. М’ячі у ворота гостей забили Луїс Мюріель (з пенальті) і Алехандро Ґомес.

    Таким чином, «Манчестер Сіті» достроково виграв груповий турнір – у нього 13 очок. «Шахтар» має шість пунктів, у «Динамо» - на один менше. «Аталанта», яка в заключному турі зіграє з «гірниками» у Харкові, має чотири очки. І всі шанси залишити «Шахтар» ні з чим.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Євген Коноплянка Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті Рахім Стерлінґ Ніклас Отаменді Андрій П'ятов Тете Манор Соломон Маркос Антоніо Сергій Кривцов Ісмаїлі Алан Патрік Едерсон Кевін Де Брюйне Давід Сілва Ількай Ґюндоґан Микола Матвієнко Віктор Коваленко Бернардо Сілва Філ Фоден Ґабріель Жезус Жоау Канселу Луїш Каштру Данило Сікан Алехандро Ґомес Додо Родрі Фернандіньо Луїс Мюріель Анхеліно
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