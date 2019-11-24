Експерт Леоненко так хотів догодити «Шахтарю», що принизив свого екс-партнера за «Динамо»



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Експерт Віктор Леоненко часто забуває про почуття такту Футбол24

Сказане колишнім нападником пролунало не дуже тактовно

Колишній нападник команди київського «Динамо» Віктор Леоненко, який зараз працює експертом на ахматівському телеканалі «Футбол», під час щотижневої програми «Великий футбол» договорився до того, що принизив колишнього партнера за динамівським колективом Віталія Косовського.

Захопившись вихвалянням клубу, яким володіє власник телеканалу-працедавця екс-футболіста, Леоненко не помітив, як перейшов межу.

«А ще хотів би відзначити ось цього хлопця, - вказав Віктор Євгенович на гравця «Шахтаря» Ісмаїлі, який зробив гольовий пас на Жуніора Мораєша в моменті, коли той забивав третій гол «Львову» в матчі 15 туру Прем’єр-ліги. - Якщо б то був «Косий», я б уже назад побіг. Віталік, як правило, в ноги оборонцеві влучав».

Зауважимо, що лівий півоборонець Віталій Косовський виступав за «Динамо» з 1994-го по 2003 роки і був одним із незамінних виконавців у команді Валерія Лобановського, яка діставалася до чвертьфіналу і півфіналу Ліги чемпіонів.