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    Легіонер «Динамо» продовжить кар’єру в чемпіонаті Росії

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    Кадірі є вихованцем ганського клубу &laquo;Ашанті Голд&raquo;&nbsp; - Легіонер «Динамо» продовжить кар’єру в чемпіонаті Росії
    Кадірі є вихованцем ганського клубу «Ашанті Голд» 
    Світлина - dynamo.kiev.ua

    Кадірі не зумів затриматися в київському гранді

    Ганський півзахисник Абдул Кадір Мохаммед сьогодні прилетить до Москви для проходження медогляду перед переходом в тульський «Арсенал».

    Як повідомляє телеграм-канал «Шах і Шах», футболіст зміг отримати дозвіл на роботу в Росію і вже відправився в Москву на медогляд. Вже завтра офіційно Кадірі стане гравцем російського клубу.

    Примітно, що саме з «Арсеналу» Кадірі і прийшов в «Динамо» влітку минулого року на правах вільного агенту і встиг з того моменту провести за киян 16 матчів в УПЛ. В той момент Кадірі заключив з київською командою контракт на чотири роки.

    Зауважимо, основним в столичному клубі Кадірі не зміг ні при Олександрі Хацкевичі, ні при Олексії Михайличенку.

    Також додамо, в якості футболіста «Аустрії» він ставав срібним призером чемпіонату Австрії.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Олександр Хацкевич Мохаммед Кадірі ФК «Арсенал» (Тула) Олексій Михайличенко
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