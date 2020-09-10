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    Івано-Франківський клуб знявся із Другої ліги України з футболу

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    Склад &laquo;Калуша&raquo; - Івано-Франківський клуб знявся із Другої ліги України з футболу
    Склад «Калуша»
    Facebook Калуша

    Клуб пропустив два поєдинки чемпіонату

    ФК «Калуш» повідомив Професійну футбольну лігу (ПФЛ) про зняття з чемпіонату групи А Другої ліги.

    У першому турі нового сезону команда з Івано-Франківської області не вирушила на виїзну гру проти «Епіцентру», а в другому турі не зможе прийняти домашній матч з львівськими «Карпатами». За дві неявки за регламентом ПФЛ йде зняття з турніру.

    Раніше повідомлялося, що клуб планував грати і навіть заплатив внесок за участь у Другій лізі. Також «Калуш» проводив трансферну роботу і був близький до підписання вихованця «Карпат» - 20-річного воротаря Антона Задерейко.

    Клуб занадто пізно почав процес комплектації складу на новий сезон. Лише в кінці серпня «Калуш» розмістив в своїх соціальних мережах оголошення, запрошуючи на перегляд вільних агентів.

    Зауважимо, що минулорічний сезон у Другій лізі «Калуш» завершив на п'ятому місці.

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    Джерело: Sportarena.com

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