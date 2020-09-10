Івано-Франківський клуб знявся із Другої ліги України з футболу
Клуб пропустив два поєдинки чемпіонату
ФК «Калуш» повідомив Професійну футбольну лігу (ПФЛ) про зняття з чемпіонату групи А Другої ліги.
У першому турі нового сезону команда з Івано-Франківської області не вирушила на виїзну гру проти «Епіцентру», а в другому турі не зможе прийняти домашній матч з львівськими «Карпатами». За дві неявки за регламентом ПФЛ йде зняття з турніру.
Раніше повідомлялося, що клуб планував грати і навіть заплатив внесок за участь у Другій лізі. Також «Калуш» проводив трансферну роботу і був близький до підписання вихованця «Карпат» - 20-річного воротаря Антона Задерейко.
Клуб занадто пізно почав процес комплектації складу на новий сезон. Лише в кінці серпня «Калуш» розмістив в своїх соціальних мережах оголошення, запрошуючи на перегляд вільних агентів.
Зауважимо, що минулорічний сезон у Другій лізі «Калуш» завершив на п'ятому місці.
Джерело: Sportarena.com