Івано-Франківський клуб знявся із Другої ліги України з футболу



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Клуб пропустив два поєдинки чемпіонату

ФК «Калуш» повідомив Професійну футбольну лігу (ПФЛ) про зняття з чемпіонату групи А Другої ліги.

У першому турі нового сезону команда з Івано-Франківської області не вирушила на виїзну гру проти «Епіцентру», а в другому турі не зможе прийняти домашній матч з львівськими «Карпатами». За дві неявки за регламентом ПФЛ йде зняття з турніру.

Раніше повідомлялося, що клуб планував грати і навіть заплатив внесок за участь у Другій лізі. Також «Калуш» проводив трансферну роботу і був близький до підписання вихованця «Карпат» - 20-річного воротаря Антона Задерейко.

Клуб занадто пізно почав процес комплектації складу на новий сезон. Лише в кінці серпня «Калуш» розмістив в своїх соціальних мережах оголошення, запрошуючи на перегляд вільних агентів.

Зауважимо, що минулорічний сезон у Другій лізі «Калуш» завершив на п'ятому місці.

Джерело: Sportarena.com