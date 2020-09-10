Клуб Ярмоленка може поповнитися другим українцем



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Transfermarkt оцінює Миколенка в 9 млн євро Світлина - footboom

Основний футболіст захисту «Шахтаря» привертає до своєї кандидатури все більшу кількість європейських клубів

Лондонський «Вест Гем», за який виступає вінгер збірної України Андрій Ярмоленко, може поповнити склад ще одним футболістом збірної - Миколою Матвієнко.

Деталі потенційного трансферу поки невідомі, проте джерело повідомляє, що англійський клуб готовий інвестувати в посилення оборони близько 22 млн євро.

У шести матчах Ліги чемпіонів в минулому сезоні центральний захисник в середньому робив 1,2 відборів м'яча, 2,5 перехоплення м'яча за гру. Він також вигравав у середньому 1,8 повітряних єдиноборств за гру. У свої 24 роки оборонець вже виграв з «Шахтарем» два чемпіонські титули і чотири Кубка країни. В активі футболіста також 39 зіграних матчів за «гірників» минулого сезону.

Раніше повідомлялося про інтерес до українця з боку «Наполі», «Вулверхемптона», «Евертона», «Лідса» і інших європейських клубів.

Зазначимо, що угода Матвієнко з «Шахтарем» закінчується влітку 2021 року.

Крім того додамо, «молотобойці» зіграють з «Ньюкаслом» в першому турі Англійської Прем'єр-ліги.

Джерело: Hammers news