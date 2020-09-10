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    Чотири клуби чемпіонату України виступили проти перенесення матчів через Covid-19

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    Наставник&nbsp;&laquo;Олександрії&raquo;&nbsp; Шаран&nbsp; - Чотири клуби чемпіонату України виступили проти перенесення матчів через Covid-19
    Наставник «Олександрії»  Шаран 
    Світлина - телеканали Футбол 1/2

    На думку тренерів, незначна кількість заражених коронавірусом немає ставати причиною для переносу матчів

    Президент «Руху» Григорій Козловський запропонував відмовитися від перенесення ігор в разі виявлення заражених коронавірусом в командах Прем'єр-ліги. Таку ініціативу «Руху» підтримали ряд інших клубів УПЛ. Зокрема, головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран і наставник «Олімпіка» Ігор Климовський. Не проти такого вирішення проблеми і коуч «Маріуполя» Остап Маркевич.

    «Моя позиція - грати! Грати і не зупиняти (чемпіонат - ред.). Оскільки ми повинні грати, скажімо так», - відзначив Остап Маркевич.

    Шаран також вважає такий розвиток ситуації правильним рішенням.

    «Я вважаю, що це правильне рішення. У Європі так і роблять. Ми за те, щоб догравати, але все залежить від числа хворих гравців», - сказав Шаран.

    Климовський готовий, щоб клуби грали за малої кількості інфікованих футболістів, але десять захворілих осіб стане великою проблемою.

    Нагадаємо, раніше був перенесений матч другого туру чемпіонату України «Рух» - «Шахтар». Через спалах коронавірусу в стані львів'ян команди зіграють не 12 вересня, а 23.

    Читайте також: Президент «Наполі» інфікувався коронавірусом.

    Джерело: Футбол 1/2

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