Чотири клуби чемпіонату України виступили проти перенесення матчів через Covid-19



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Наставник «Олександрії» Шаран Світлина - телеканали Футбол 1/2

На думку тренерів, незначна кількість заражених коронавірусом немає ставати причиною для переносу матчів

Президент «Руху» Григорій Козловський запропонував відмовитися від перенесення ігор в разі виявлення заражених коронавірусом в командах Прем'єр-ліги. Таку ініціативу «Руху» підтримали ряд інших клубів УПЛ. Зокрема, головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран і наставник «Олімпіка» Ігор Климовський. Не проти такого вирішення проблеми і коуч «Маріуполя» Остап Маркевич.

«Моя позиція - грати! Грати і не зупиняти (чемпіонат - ред.). Оскільки ми повинні грати, скажімо так», - відзначив Остап Маркевич.

Шаран також вважає такий розвиток ситуації правильним рішенням.

«Я вважаю, що це правильне рішення. У Європі так і роблять. Ми за те, щоб догравати, але все залежить від числа хворих гравців», - сказав Шаран.

Климовський готовий, щоб клуби грали за малої кількості інфікованих футболістів, але десять захворілих осіб стане великою проблемою.

Нагадаємо, раніше був перенесений матч другого туру чемпіонату України «Рух» - «Шахтар». Через спалах коронавірусу в стані львів'ян команди зіграють не 12 вересня, а 23.

Джерело: Футбол 1/2