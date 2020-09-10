Чотири клуби чемпіонату України виступили проти перенесення матчів через Covid-19
На думку тренерів, незначна кількість заражених коронавірусом немає ставати причиною для переносу матчів
Президент «Руху» Григорій Козловський запропонував відмовитися від перенесення ігор в разі виявлення заражених коронавірусом в командах Прем'єр-ліги. Таку ініціативу «Руху» підтримали ряд інших клубів УПЛ. Зокрема, головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран і наставник «Олімпіка» Ігор Климовський. Не проти такого вирішення проблеми і коуч «Маріуполя» Остап Маркевич.
«Моя позиція - грати! Грати і не зупиняти (чемпіонат - ред.). Оскільки ми повинні грати, скажімо так», - відзначив Остап Маркевич.
Шаран також вважає такий розвиток ситуації правильним рішенням.
«Я вважаю, що це правильне рішення. У Європі так і роблять. Ми за те, щоб догравати, але все залежить від числа хворих гравців», - сказав Шаран.
Климовський готовий, щоб клуби грали за малої кількості інфікованих футболістів, але десять захворілих осіб стане великою проблемою.
Нагадаємо, раніше був перенесений матч другого туру чемпіонату України «Рух» - «Шахтар». Через спалах коронавірусу в стані львів'ян команди зіграють не 12 вересня, а 23.
Джерело: Футбол 1/2