Легендарна Ольга Харлан оголосила про поновлення кар'єри після народження дитини

Ольга Харлан: Я повертаюся на доріжку, тепер уже в статусі матусі

Легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан оголосила про відновлення кар’єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спорстменки.

«Рівно два роки тому я вийшла на доріжку на своїх останніх міжнародних змаганнях.

Це була велика пауза. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: «I’ll be back!» Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі.

І ось цей момент настав… Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало?

See you in Orléans, France!», – написала Харлан.

Етап Гран-прі з фехтування у французькому Орлеані відбудеться 3-5 грудня 2026 року.

Ольга Харлан народилася в Миколаєві у 1990 році. Вона – олімпійська чемпіонка з фехтування 2008 та 2024 років, шестиразова чемпіонка світу й восьмиразова чемпіонка Європи, чемпіонка Європейських ігор, срібна призерка Олімпіади 2016, бронзова призерка Олімпіад у 2012, 2016 та 2024 роках..

Донька Ольги Харлан та її нареченого, титулованого італійського шабліста Луїджі Самеле народилася 14 червня 2026 року.

Дівчинку назвали Аріанною. Пара перебуває у стосунках уже кілька років і вважається однією з найвідоміших у світовому фехтуванні, адже обоє є багаторазовими призерами Олімпійських ігор та Чемпіонатів світу.

Нагадаємо, що Ольга Харлан у свій день народження поділилася зворушливим фото з донькою.