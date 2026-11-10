Аліна Дмитрук стала срібною призеркою Юнацьких Олімпійських ігор 2026

Україна виборола перше срібло на Юнацьких Олімпійських іграх 2026

Аліна Дмитрук стала віцечемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор 2026 у фехтуванні. Про це повідомляє «Главком» з посилання на UkrSportBase.

Українська шпажистка вдало пройшла «пул», вигравши шість із шести протистоянь. У підсумку Дмитрук посіла перше місце у групі та розпочала виступи у основній частині зі чвертьфіналу. Там вона перемогла представницю Ірану (15:5), а у півфіналі здолала суперницю з Оману (15:9).

За підсумками фінального протистояння проти угорки Лотті Хорват (12:15) Аліна Дмитрук здобула срібло.

Це третя медаль Юнацької Олімпіади-2026 для України та перше срібло.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.