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Аліна Дмитрук стала срібною призеркою Юнацьких Олімпійських ігор 2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Аліна Дмитрук стала срібною призеркою Юнацьких Олімпійських ігор 2026
У фіналі Аліна Дмитрук поступилася угорці Лотті Хорват
фото: НОК України

Україна виборола перше срібло на Юнацьких Олімпійських іграх 2026

Аліна Дмитрук стала віцечемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор 2026 у фехтуванні. Про це повідомляє «Главком» з посилання на UkrSportBase.

Українська шпажистка вдало пройшла «пул», вигравши шість із шести протистоянь. У підсумку Дмитрук посіла перше місце у групі та розпочала виступи у основній частині зі чвертьфіналу. Там вона перемогла представницю Ірану (15:5), а у півфіналі здолала суперницю з Оману (15:9). 

За підсумками фінального протистояння проти угорки Лотті Хорват (12:15) Аліна Дмитрук здобула срібло. 

Це третя медаль Юнацької Олімпіади-2026 для України та перше срібло. 

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.

Теги: Фехтування Юнацькі Олімпійські ігри спорт

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