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Поповнення в чемпіонській родині. Ольга Харлан народила доньку

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Поповнення в чемпіонській родині. Ольга Харлан народила доньку
Українсько-італійська пара повідомила про народження донечки у своїх сторінках в Інстаграмі
фото: Інстаграм Ольги Харлан

Українська шаблістка разом зі своїм нареченим стали батьками крихітки 

Найуспішніша фехтувальниця в історії України, дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, у соціальних мережах повідомила, що стала мамою. Про це повідомляє «Главком».

Як назвали дівчинку? 

Про радісну новину стало відомо з Інстаграму Ольги Харлан та її нареченого, титулованого італійського шабліста Луїджі Самеле. У спільній публікації вони повідомили, що їхня донька з'явилася на світ 14 червня. Дівчинку назвали Аріанною. Подружжя опублікувало зворушливі світлини з пологового будинку та подякувало всім за підтримку й теплі побажання.

Ольга Харлан і Луїджі Самеле нарешті стали батьками
Ольга Харлан і Луїджі Самеле нарешті стали батьками
фото: Інстаграм спортсменки

Ім'я Аріанна є доволі популярним в Італії, де нині мешкає одна з найвідоміших пар світового фехтування. Воно добре знайоме й спортивним уболівальникам. Так звуть багаторазову олімпійську призерку та одну з найуспішніших рапіристок сучасності Аріанну Ерріго, а також легендарну шорттрекістку Аріанну Фонтану – найбільш титуловану спортсменку в історії зимових Олімпійських ігор за кількістю нагород у шорт-треку.

Для 34-річної Ольги Харлан та 37-річного Луїджі Самеле Аріанна стала першою дитиною. Пара перебуває у стосунках уже кілька років і вважається однією з найвідоміших у світовому фехтуванні, адже обоє є багаторазовими призерами Олімпійських ігор та Чемпіонатів світу.

Перебіг вагітності

Нагадаємо, що про майбутнє поповнення в родині Ольга Харлан повідомила світ 3 лютого. Тоді олімпійська чемпіонка опублікувала в Інстаграмі відео, супроводивши його лаконічним, але дуже емоційним підписом: «Найкращий розділ ось-ось почнеться». Новина викликала величезний резонанс серед уболівальників та спортивної спільноти, які засипали спортсменку привітаннями.

Вже 20 березня Харлан і Самеле розкрили стать майбутньої дитини. У серії фотографій, опублікованих у соціальних мережах, вони повідомили, що очікують на дівчинку. Знімки швидко набрали велику кількість вподобань, а шанувальники почали активно вітати пару з майбутнім народженням доньки.

Останні місяці перед пологами Харлан значно рідше з'являлася у соціальних мережах. Пов'язано це було з тим, що легендарна чемпіонка переїжджала у нове житло

Теги: Ольга Харлан фехтувальниця Фехтування

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