Українські шпажистки здолали росіянок і здобули бронзу Кубка світу
У складі збірної України змагалися Анна Максименко, Влада Харькова, Інна Бровко та Яна Шемякіна
Українські шпажистки сьогодні, 15 листопада, здобули бронзу Кубка світу з фехтування. Про це повідомляє «Главком».
У складі збірної України змагалися Анна Максименко, Влада Харькова, Інна Бровко та Яна Шемякіна.
У 1/8 фіналу збірна України перемогла збірну Польщі – 45:36. У чвертьфіналі наші дівчата перемогли збірну Південної Кореї – 45:36
Українки зазнали поразки у півфіналі від угорок – 33:44.
У бронзовому фіналі наші дівчата перемоги росіянок – 39:32.
Нагадаємо, Аліна Дмитрук стала віцечемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор 2026 у фехтуванні.
Українська шпажистка вдало пройшла «пул», вигравши шість із шести протистоянь. У підсумку Дмитрук посіла перше місце у групі та розпочала виступи у основній частині зі чвертьфіналу. Там вона перемогла представницю Ірану (15:5), а у півфіналі здолала суперницю з Оману (15:9).
За підсумками фінального протистояння проти угорки Лотті Хорват (12:15) Аліна Дмитрук здобула срібло.
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