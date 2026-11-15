Українські шпажистки здолали росіянок і здобули бронзу Кубка світу

У бронзовому фіналі наші дівчата (праоруч) перемоги росіянок – 39:32

У складі збірної України змагалися Анна Максименко, Влада Харькова, Інна Бровко та Яна Шемякіна

Українські шпажистки сьогодні, 15 листопада, здобули бронзу Кубка світу з фехтування. Про це повідомляє «Главком».

У складі збірної України змагалися Анна Максименко, Влада Харькова, Інна Бровко та Яна Шемякіна.

У 1/8 фіналу збірна України перемогла збірну Польщі – 45:36. У чвертьфіналі наші дівчата перемогли збірну Південної Кореї – 45:36

Українки зазнали поразки у півфіналі від угорок – 33:44.

У бронзовому фіналі наші дівчата перемоги росіянок – 39:32.

Нагадаємо, Аліна Дмитрук стала віцечемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор 2026 у фехтуванні.

Українська шпажистка вдало пройшла «пул», вигравши шість із шести протистоянь. У підсумку Дмитрук посіла перше місце у групі та розпочала виступи у основній частині зі чвертьфіналу. Там вона перемогла представницю Ірану (15:5), а у півфіналі здолала суперницю з Оману (15:9).

За підсумками фінального протистояння проти угорки Лотті Хорват (12:15) Аліна Дмитрук здобула срібло.