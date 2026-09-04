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Ольга Харлан у свій день народження поділилася зворушливим фото з донькою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ольга Харлан у свій день народження поділилася зворушливим фото з донькою
Ольга Харлан: Найцінніший подарунок життя вже в моїх руках

Сьогодні, 4 вересня, Ольга Харлан відзначає свій 36-й день народження

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан у свій день народження поділилася світлиною зі своєю донькою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку спортсменки в Facebook.

Сьогодні, 4 вересня, Ольга Харлан відзначає свій 36-й день народження.

«36. Найцінніший подарунок життя вже в моїх руках. Безмежно вдячна», – написала Харлан.

Ольга Харлан народилася в Миколаєві у 1990 році.

Вона – олімпійська чемпіонка з фехтування 2008 та 2024 років, шестиразова чемпіонка світу й восьмиразова чемпіонка Європи, чемпіонка Європейських ігор, срібна призерка Олімпіади 2016, бронзова призерка Олімпіад у 2012, 2016 та 2024 роках..

Нагадаємо, донька фехтувальниці Ольги Харлан та її нареченого, титулованого італійського шабліста Луїджі Самеле народилася 14 червня 2026 року. Дівчинку назвали Аріанною. Для 34-річної Ольги Харлан та 37-річного Луїджі Самеле Аріанна стала першою дитиною. Пара перебуває у стосунках уже кілька років і вважається однією з найвідоміших у світовому фехтуванні, адже обоє є багаторазовими призерами Олімпійських ігор та Чемпіонатів світу.

Також повідомлялося, українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан під час вагітності публікувала чорно-білі кадри з фотосесії. На фото фехтувальниця показала округлий животик та позувала перед камерою у джинсах та білій сорочці. Також олімпійська чемпіонка на одному з фото приклала до живота в’язані пінетки. З'ясувалося, це подарунок від її мами для онуки.

До слова, останні місяці перед пологами Харлан значно рідше з'являлася у соціальних мережах. Пов'язано це було з тим, що легендарна чемпіонка переїжджала у нове житло. 

Теги: Ольга Харлан спорт діти Фехтування фехтувальниця

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