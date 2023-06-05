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Легендарний футболіст оголосив про завершення кар’єри

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Легендарний футболіст оголосив про завершення кар’єри
Златан Ібрагімович попрощався з футболом
фото з відкритих джерел

Златан Ібрагімович зі сльозами на очах попрощався з вболівальниками

41-річний шведський форвард «Мілана» Златан Ібрагімович оголосив про завершення кар'єри. Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Своє рішення Ібрагімович озвучив після завершення матчу 38 туру чемпіонату Італії «Мілан» – «Верона» (3:1).

«Я дякую своїй родині за терпіння. Дякую своїй другій родині – гравцям, тренеру, персоналу, менеджерам. Нарешті, від щирого серця я хочу подякувати вам, уболівальникам. Настав час попрощатися з футболом, але не з вами», – заявив футболіст під час церемонії, що відбулася після матчу.

Вболівальники «Мілана» нагородили його оплесками, і Златан не зумів стримати сльози.

За свою кар’єру Ібрагімович також грав за «Аякс», «Мальме», «Ювентус», «ПСЖ», «Інтер», «Барселону», «Лос-Анджелес Гелаксі» та «Манчестер Юнайтед».

Шведський нападник п'ять разів вигравав чемпіонат Італії (двічі – у складі «Мілана» і три рази – у складі «Інтера»), чотири рази ставав чемпіоном Франції, двічі – чемпіоном Нідерландів та один раз – чемпіоном Іспанії.

До слова, український футболіст Микола Жидков загинув на війні з Росією. Спортсмен призупинив кар’єру в Польщі й повернувся в Україну, щоб боротися з країною-агресоркою. 

Теги: Інтер Італія Манчестер НОВИНИ ФУТБОЛУ

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