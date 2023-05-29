Турецький футбольний клуб втрапив у скандал: зв'язався із російським «Газпромом»

У квітні турецькі ЗМІ повідомляли, що за три роки співпраці з російською компанією «Бешикташ» отримає €60 млн

«Газпром» заплатить клубу за розміщення логотипа на ігровій формі та перейменування стадіону стамбульського клубу

«Газпром» виплатить турецькому футбольному клубу «Бешикташ» €78 млн протягом трьох років за розміщення логотипа на ігровій формі та перейменування стадіону стамбульського клубу. Таким чином, російська енергетична компанія стане титульним спонсором турецького клубу. Про це повідомляє Taktik Mania.

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Зазначимо, у квітні турецькі ЗМІ повідомляли, що за три роки співпраці з російською компанією «Бешикташ» отримає €60 млн. Договір буде розрахований на п'ять років.

Наприкінці березня 2023 року «Фенербахче» уклав договір про співпрацю із Санкт-Петербурзьким «Зенітом», якого спонсорує «Газпром».

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Раніше російська компанія у лютому минулого року припинила спонсорську співпрацю з німецьким клубом «Шальке», який спонсорували з 2007 року.

Після 34 турів «Бешикташ» йде на 3-му місці з 74 очками в чемпіонаті Туреччини.

Нагадаємо, російські чемпіони світу з греко-римської боротьби з літерами Z на футболках провели майстер-клас для дітей.

Варто зазначити, що Байдусов також неодноразово незаконно їздив до анексованого Криму, а Сурков в минулому році також брав участь в пропагандистському заході на підтримку війни в одній з російських шкіл.

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До слова, російські олімпійських чемпіонів із тхеквондо, Владислав Ларін та Максим Храмцов, не допущені до чемпіонату світу в Баку.

Спортсмени мали виступити там у нейтральному статусі. Чемпіонат світу пройде з 29 травня до 6 червня. У ньому, за даними видання, візьмуть участь 14 російських та дев’ять білоруських тхеквондистів. Брати участь як нейтральним росіянам та білорусам дозволив у березні Міжнародний олімпійський комітет.