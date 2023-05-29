Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Турецький футбольний клуб втрапив у скандал: зв'язався із російським «Газпромом»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Турецький футбольний клуб втрапив у скандал: зв'язався із російським «Газпромом»
У квітні турецькі ЗМІ повідомляли, що за три роки співпраці з російською компанією «Бешикташ» отримає €60 млн
фото з відкритих джерел

«Газпром» заплатить клубу за розміщення логотипа на ігровій формі та перейменування стадіону стамбульського клубу

«Газпром» виплатить турецькому футбольному клубу «Бешикташ» €78 млн протягом трьох років за розміщення логотипа на ігровій формі та перейменування стадіону стамбульського клубу. Таким чином, російська енергетична компанія стане титульним спонсором турецького клубу. Про це повідомляє Taktik Mania.

Зазначимо, у квітні турецькі ЗМІ повідомляли, що за три роки співпраці з російською компанією «Бешикташ» отримає €60 млн. Договір буде розрахований на п'ять років.

Наприкінці березня 2023 року «Фенербахче» уклав договір про співпрацю із Санкт-Петербурзьким «Зенітом», якого спонсорує «Газпром».

Раніше російська компанія у лютому минулого року припинила спонсорську співпрацю з німецьким клубом «Шальке», який спонсорували з 2007 року.

Після 34 турів «Бешикташ» йде на 3-му місці з 74 очками в чемпіонаті Туреччини.

Нагадаємо, російські чемпіони світу з греко-римської боротьби з літерами Z на футболках провели майстер-клас для дітей.

Варто зазначити, що Байдусов також неодноразово незаконно їздив до анексованого Криму, а Сурков в минулому році також брав участь в пропагандистському заході на підтримку війни в одній з російських шкіл.

До слова, російські олімпійських чемпіонів із тхеквондо, Владислав Ларін та Максим Храмцов, не допущені до чемпіонату світу в Баку.

Спортсмени мали виступити там у нейтральному статусі. Чемпіонат світу пройде з 29 травня до 6 червня. У ньому, за даними видання, візьмуть участь 14 російських та дев’ять білоруських тхеквондистів. Брати участь як нейтральним росіянам та білорусам дозволив у березні Міжнародний олімпійський комітет.

Теги: Газпром гроші навколофутбол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Гройсман
Третя сила для Вінниччини. Гройсман вскочив у вакуум та кризу, з'явились шанси на перезавантаження політикуму
4 травня, 17:00
Отримані з програми кошти можна буде використати на ремонт покрівлі, заміну вікон чи дверей, відновлення підлоги тощо
Стартувала програма компенсації за пошкоджене житло «єВідновлення»: інструкція
10 травня, 11:07
Акціонерами банку є 71 країна, а також ЄС і Європейський інвестбанк
Європейський банк реконструкції та розвитку втретє в історії збільшить капітальну базу
18 травня, 17:21
Шмигаль: «Все має бути максимально прозоро, щоб благодійники, донори з різних куточків світу розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні»
Відновлення України. Уряд виставив вимогу Мінінфраструктури
26 травня, 16:30
Україна має компенсувати позивачу майже 70 тис. євро
Європейський суд покарав Україну за дії митниці та судів часів Януковича
30 квiтня, 19:05
Ігор Тинний
Зеленим електростанціям в Україні штучно недоплачують понад 60% коштів – Тинний
22 травня, 16:56
Фурса пояснив, чому китайцям не до вподоби, що російські ракети збивають
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
7 травня, 21:12
Зарплата Князєва вказана з урахуванням податків та зборів
Справа Князєва: журналісти назвали, які прибутки мав суддя до війни
17 травня, 11:59
Росіяни отримували замовлення на авіазапчастини безпосередньо від компаній РФ
Відправляли авіазапчастини Росії: суд США заарештував двох росіян
16 травня, 21:50

Новини

Турецький футбольний клуб втрапив у скандал: зв'язався із російським «Газпромом»
Турецький футбольний клуб втрапив у скандал: зв'язався із російським «Газпромом»
Українська спортсменка з рекордом сезону виграла етап «Діамантової ліги»
Українська спортсменка з рекордом сезону виграла етап «Діамантової ліги»
Французька публіка освистала українську тенісистку: що трапилося?
Французька публіка освистала українську тенісистку: що трапилося?
Матч між «Шахтарем» і «Дніпром-1» закінчився масовою бійкою
Матч між «Шахтарем» і «Дніпром-1» закінчився масовою бійкою
«Шахтар» став чемпіоном України з футболу
«Шахтар» став чемпіоном України з футболу
Українка Лузан здобула три нагороди на етапі Кубка світу з веслування
Українка Лузан здобула три нагороди на етапі Кубка світу з веслування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
39K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
30K
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
23K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів (оновлено)
17K
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
16K
У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту