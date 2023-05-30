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Футболісту Мессі запропонували грати у Саудівській Аравії. Сума контракту шокує

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Футболісту Мессі запропонували грати у Саудівській Аравії. Сума контракту шокує
Мессі може розпочати грати у футбол у Саудівській Аравії
фото: footmercato.net

Саудівський «Аль-Хіляль» запропонував аргентинському форварду «Парі Сен-Жермен» Ліонелю Мессі рекордний контракт

Футбольний клуб із Саудівської Аравії «Аль-Хіляль» запропонував Мессі контракт на 1,2 мільярда євро. Про це пише видання Foot Mercato.

Перехід уславленого гравця із «Парі Сен-Жермен»(ПСЖ)  більше не викликає сумнівів, Ліонель Мессі все ще сподівається на Барсу, але Саудівська Аравія через «Аль-Хіляль» пропонує йому найбільший контракт в історії. 

Клуб запропонував футболісту дворічний контракт, за яким він отримає 1,2 мільярда євро. Зазначається, що агент гравця, його батько Хорхе Мессі, погодився на умови угоди. Проте остаточне рішення про трансфер залишається за самим спортсменом. Хоча вже підтверджено, що Ліонель Мессі покине ПСЖ 30 червня.

Раніше йшлося про інтерес до повернення Мессі з боку «Барселони». Проте, за інформацією Mundo Deportivo, каталонська команда все ще не надіслала форварду офіційну пропозицію. Контракт Мессі з паризькою командою розрахований до червня 2023-го з опцією продовження на один сезон. До цього форвард протягом усієї кар'єри виступав за «Барселону», у складі якої десять разів вигравав чемпіонат Іспанії та чотири рази перемагав у Лізі чемпіонів.

Поза полем вболівальники ПСЖ неодноразово освистували його, часто висловлювали свої претензії, дорікаючи невимушеним ставленням до невдач клубу цього сезону та тим, що він недостатньо успішно грає за клуб. Інші ситуації також грають не на користь футболіста, приміром, під час трофеїв UNFP, Мессі вважав за краще поїхати на концерт Coldplay у Барселоні. Керівництво ПСЖ також часто дратувало ставлення 35-річного футболіста. Проблеми досягли піку, коли у квітні минулого року, коли семиразовий володар «Золотого м'яча» поїхав до Саудівської Аравії без згоди клубу. 

Нагадаємо, «Шахтар» достроково став чемпіоном України з футболу. В передостанньому турі донеччани розгромили найближчого переслідувача в таблиці «Дніпро-1» – 3:0. Перед матчем суперників у заліку розділяли п'ять очок. Відтак «Шахтарю» у Львові було достатньо не програти команді Олександра Кучера, що мусила перемагати для збереження шансів на «золото».Цей титул став 14-им в історії донецького клубу – на два менше, ніж у рекордсменів з «Динамо»

«Шахтар» вдруге поспіль позбавив конкурентів нагоди зачепитися за титул. У попередньому турі після поразки від «Гірників» з рахунком 0:3 математичні шанси на перше місце втратила «Зоря».

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Теги: Дніпро Саудівська Аравія Ліонель Мессі новости футбола концерт навколофутбол золото українка батько

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