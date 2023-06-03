У боях за Україну загинув футболіст Микола Жидков

Спортсмену було лише 22 роки

Вітчизняний футболіст Микола Жидков загинув на війні з Росією. Спортсмен призупинив кар’єру в Польщі й повернувся в Україну, щоб боротися з країною-агресоркою. Про його загибель 2 червня повідомив у Facebook польський клуб «Венгжанка», за який виступав футболіст.

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Жидкову було лише 22 роки. Спортсмен призупинив виступи за «Венгжанку» восени минулого року, щоб повернутися додому та боронити Україну в лавах ЗСУ.

«Микола був дуже приємним, ввічливим і чуйним хлопцем, немає людини, яка б знала його і не співчувала йому. Виходячи на поле, він віддавав усі сили для перемоги своєї команди, а коли справа дійшла до боротьби за свободу своєї країни, він пожертвував усім, що мав у такому молодому віці – власним життям», – написав клуб.

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Як повідомлялося, у листопаді 2022 року Микола Жидков, який є гравцем «Венгжанки» з сьомої ліги чемпіонату Польщі, ухвалив рішення призупинити виступи за свою команду. Причиною такої позиції є бажання боронити Україну та доєднатись до ЗСУ.