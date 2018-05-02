Ліга чемпіонів. «Рома» проти «Ліверпуля»: що розповідають цифри та історія

У другому раунді поспіль «Ромі» доведеться відіграватися вдома після поразки у три м'ячі

В 1/4 фіналу римляни створили диво, вибивши «Барселону». Тепер всі ставлять запитання, чи вийде те ж саме із «Ліверпулем», інформує офіційний сайт УЄФА. «Ліверпуль», який не зазнав у цій Лізі чемпіонів жодної поразки, у першому матчі на «Енфілді» 24 квітня розгромив «Рому» з рахунком



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У другому раунді поспіль «Ромі» доведеться відіграватися вдома після поразки у три м'ячі

В 1/4 фіналу римляни створили диво, вибивши «Барселону».

Тепер всі ставлять запитання, чи вийде те ж саме із «Ліверпулем», інформує офіційний сайт УЄФА.

«Ліверпуль», який не зазнав у цій Лізі чемпіонів жодної поразки, у першому матчі на «Енфілді» 24 квітня розгромив «Рому» з рахунком 5:2. Мохамед Салах і Роберто Фірміно оформили по дублю, ще один м'яч додав Садьо Мане.

Наприкінці Едін Джеко та Дієго Перотті (з пенальті) скоротили відставання, що залишає «Ромі» деякі шанси на підсумковий успіх.

Римляни, які не пропустили у п'яти домашніх матчах Ліги чемпіонів жодного м'яча, знають, як відіграватися після виїзного розгрому. В 1/4 фіналу їм вдався найбільший камбек в історії цієї стадії.

Поступившись «Барселоні» на «Камп Ноу» з рахунком 1:4, «джаллороссі» вдома забили три м'ячі та пройшли далі за правилом виїзного гола.

«Ліверпуль» теж перебуває у знайомій ситуації. Чвертьфінал з «Манчестер Сіті» «червоні» почали з домашньої перемоги з різницею у три м'ячі. Підсумковий результат протистояння склав 5:1 на користь мерсисайдців.

«Рома» раніше доходила до півфіналу лише одного разу – у сезоні-1983/84, коли у фіналі поступилася «Ліверпулю» на рідному «Олімпіко».

«Ліверпуль» виступає на даній стадії вдесяте та вперше із сезону 2007/08, коли «червоні» зазнали лише другої поразки в 1/2 фіналу.