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    Ліга чемпіонів сезону 2017/18 стала рекордною за відвідуваністю

    • Сьогодні, 20:49
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    Ліга чемпіонів 2017/18. Фото: alamy.com
    Ліга чемпіонів 2017/18. Фото: alamy.com

    Попереднім рекордом була кількість у 5 мільйонів 676 тисяч 953 глядачі в сезоні 2013/14

    Сезон Ліги чемпіонів 2017/18 вже точно стане найбільш відвідуваним в історії найпрестижнішого європейського клубного турніру.

    Середня відвідуваність матчів Ліги чемпіонів 2017/18 стала рекордною в історію турніру. 124 матчі ЛЧ відвідали 5 мільйонів 683 тисячі 357 глядачів, інформує офіційний сайт УЄФА.

    Це найвищий показник в історії Ліги чемпіонів з моменту її створення у 1992 році.

    Попереднім рекордом була кількість у 5 мільйонів 676 тисяч 953 глядачі в сезоні 2013/14 (включаючи фінальний поєдинок «Реал» – «Атлетико»). У тому сезоні середня відвідуваність склала 45 тисяч 416 вболівальників, а у сезоні 2017/18 вона вже складає 45 тисяч 834 людини без врахування фінального матчу «Реал» – «Ліверпуль», який, за прогнозами, відвідають більше 60 тисяч фанатів.

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