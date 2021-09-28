Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Інтер»: онлайн матчу

Минулого року в Лізі чемпіонів «Шахтар» і «Інтер» двічі зіграли внічию

В турнірі найсильніших команд Європи стартує другий тур

Невдахи першого туру Ліги чемпіонів з’ясують стосунки на столичному НСК «Олімпійський». Друга команда України прийме чемпіона Італії «Інтер». Початок зустрічі запланований на 19:45. «Главком» веде онлайн-трансляцію матчу.

Вже відомі стартові склади. У господарів в запасі опинився Анатолій Трубін. Воротар певний час не грав через травму.

13 хв. Важко буде без Траоре. Він уже 9 голів забив з початку сезону. Повезли нападника в лікарню. Це Лаутаро Мартінес врізався в нього. нНенавмисно.

8 хв. Траоре зазнав травми. Без нападника залишився Шахтар. Замість нього виходить Траоре.

7 хв. Опасно! Відповів Інтер. Заблокували захисники гірників удар гостей.

5 хв. МОМЕНТ! Соломон метрів з 17-ти пробив - поруч зі стійкою воріт

4 хв. Рівна гра, футболісти не квапляться. Шахтар грає в дрібний пас.

1 хв. Матч розпочався.

88_06

5 хвилин до початку матчу. Лунає гімн Ліги чемпіонів. Вболівальників не багато, хоча можна заповнювати трибуни на 50 відсотків.

Шахтар: П'ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Педріньйо, Траоре.

В запасі: Трубін, Вітао, Кривцов, Корнієнко, Конопля, Бондар, Маркос Антоніо, Бондаренко, Мудрик, Марлос, Тете, Сікан.

Інтер: Ханданович, Дюмфріс, де Врей, Шкріньяр, Дімарко, Брозовіч, Бастоні, Весіно, Барелла, Джеко, Лаутаро.

В запасі: Кордаж, Раду, Гальярдіні, Коларов, Раноккья, Д'Амброзіо, Дарміан, Відаль, Перішич, Корреа, Чалханоглу, Алексіс.

На старті групового турніру «Шахтар» несподівано поступився молдавському «Шерифу» – 0:2. Мала місце, очевидно, недооцінка дебютанту турніру з боку українського клубу. Це визнав і головний тренер «гірників» Роберто Де Дзербі. Невдача повернула «Шахтар» до тями. Він не тільки не втратив жодного очка в наступних матчах, але й встиг здобути Суперкубок, розгромивши «Динамо» – 3:0.

«Інтер» на євроарені поступився «Реалу» – 0:1. В чемпіонаті Італії задніх не пасе, але й не лідирує. Там перші рядки в турнірній таблиці займають «Наполі» та «Мілан». Інтерісті треті, але з некритичним відставання у, відповідно, чотири і два очка.

«Інтер» у міжсезоння втратив головну ударну силу. З команди пішов один з найкращих бомбардирів Рамелу Лукаку. Але гру демонструє не менш потужну і, що головне, ще біль атакувальну. Це підкреслив новий тненер міланської команди Сімоне Індзагі.

Минулого року в груповому турнірі Ліги чемпіонів суперники двічі зіграли внічию. В Києві і Мілані матчі завершилися з однаковим рахунком 0:0.