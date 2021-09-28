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    Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Інтер»: онлайн матчу

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    Минулого року в Лізі чемпіонів&nbsp;&laquo;Шахтар&raquo; і&nbsp;&laquo;Інтер&raquo; двічі зіграли внічию - Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Інтер»: онлайн матчу
    Минулого року в Лізі чемпіонів «Шахтар» і «Інтер» двічі зіграли внічию
    Фото з відкритих джерел

    В турнірі найсильніших команд Європи стартує другий тур

    Невдахи першого туру Ліги чемпіонів з’ясують стосунки на столичному НСК «Олімпійський». Друга команда України прийме чемпіона Італії «Інтер». Початок зустрічі запланований на 19:45. «Главком» веде онлайн-трансляцію матчу.

    Вже відомі стартові склади. У господарів в запасі опинився Анатолій Трубін. Воротар певний час не грав через травму.

    13 хв. Важко буде без Траоре. Він уже 9 голів забив з початку сезону. Повезли нападника в лікарню. Це Лаутаро Мартінес врізався в нього. нНенавмисно.

    8 хв. Траоре зазнав травми. Без нападника залишився Шахтар. Замість нього виходить Траоре.

    7 хв. Опасно! Відповів Інтер. Заблокували захисники гірників удар гостей.

    5 хв. МОМЕНТ! Соломон метрів з 17-ти пробив - поруч зі стійкою воріт

    4 хв. Рівна гра, футболісти не квапляться. Шахтар грає в дрібний пас.

    1 хв. Матч розпочався.

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    5 хвилин до початку матчу. Лунає гімн Ліги чемпіонів. Вболівальників не багато, хоча можна заповнювати трибуни на 50 відсотків.

    Шахтар: П'ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Алан Патрік, Соломон, Педріньйо, Траоре.

    В запасі: Трубін, Вітао, Кривцов, Корнієнко, Конопля, Бондар, Маркос Антоніо, Бондаренко, Мудрик, Марлос, Тете, Сікан.

    Інтер: Ханданович, Дюмфріс, де Врей, Шкріньяр, Дімарко, Брозовіч, Бастоні, Весіно, Барелла, Джеко, Лаутаро.

    В запасі: Кордаж, Раду, Гальярдіні, Коларов, Раноккья, Д'Амброзіо, Дарміан, Відаль, Перішич, Корреа, Чалханоглу, Алексіс.

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    На старті групового турніру «Шахтар» несподівано поступився молдавському «Шерифу» – 0:2. Мала місце, очевидно, недооцінка дебютанту турніру з боку українського клубу. Це визнав і головний тренер «гірників» Роберто Де Дзербі. Невдача повернула «Шахтар» до тями. Він не тільки не втратив жодного очка в наступних матчах, але й встиг здобути Суперкубок, розгромивши «Динамо» – 3:0.

    «Інтер» на євроарені поступився «Реалу» – 0:1. В чемпіонаті Італії задніх не пасе, але й не лідирує. Там перші рядки в турнірній таблиці займають «Наполі» та «Мілан». Інтерісті треті, але з некритичним відставання у, відповідно, чотири і два очка.

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    «Інтер» у міжсезоння втратив головну ударну силу. З команди пішов один з найкращих бомбардирів Рамелу Лукаку. Але гру демонструє не менш потужну і, що головне, ще біль атакувальну. Це підкреслив новий тненер міланської команди Сімоне Індзагі.

    Минулого року в груповому турнірі Ліги чемпіонів суперники двічі зіграли внічию. В Києві і Мілані матчі завершилися з однаковим рахунком 0:0.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Інтер»: онлайн матчу