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    Шевченко заявив про бажання повернутися в «Мілан»

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    Андрій Шевченко хоче тренувати колишній клуб - Шевченко заявив про бажання повернутися в «Мілан»
    Андрій Шевченко хоче тренувати колишній клуб
    Фото з відкритих джерел

    Українському тренеру не вистачає емоцій, які він переживав під час виступів за італійський клуб

    Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив про бажання повернутися в «Мілан», за який виступав під час кар'єри гравця.

    «На мій погляд, у гравців «Мілана» інший статус для участі в Лізі чемпіонів. У мене був досвід гри в турнірі з київським «Динамо», але з «Міланом» зовсім інша, прекрасна історія. Два фінали Ліги чемпіонів і, перш за все, фантастичні емоції.

    До Ліги чемпіонів потрібно підходити по-іншому. Це змагання з великою історією. Граючи з найсильнішими командами і футболістами в світі, ти розвиваєшся. «Мілан» передає традиції гри в Лізі чемпіонів з покоління в покоління. Коли носиш футболку «Мілана», тебе пронизує історія.

    Після закінчення кар'єри футболіста мені не вистачає енергії поля, коли чуєш рев фанатів. Бракує підготовки і напруги перед грою.

    У мене є величезне бажання повернутися в «Мілан» і почути гімн Ліги чемпіонів», – наводить слова Шевченка Pianeta Milan.

    «Мілан» наразі тренує Стефано Піолі і він іде на другому місці в чемпіонаті Італії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Шевченко заявив про бажання повернутися в «Мілан»