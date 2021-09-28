Збірна України втратила трьох футболістів перед матчами відбору чемпіонату світу

У матчах проти Фінляндії та Боснії і Герцоговини команді не допоможуть Буяльський, Зінченко та Малиновський

У скрутне становище потрапила збірна України перед жовтневими матчами відбору чемпіонату світу з футболу. Травмувався Віталій Буяльський і не полетів з «Динамо» на матч Ліги чемпіонів з «Баварією». Іншого півзахисника, Руслана Малиновського, який забив у ворота «Інтера» за «Аталанту», не викликав в.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков. Тепер «вилетів» на невизначений термін ще й гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко.

Як повідомляє пресслужба української асоціації футболу, лікарі «Манчестер Сіті» діагностували надрив литкового м’яза в Олександра Зінченка.

У зв’язку із цим Олександр Петраков перевів із резервного списку до основного центрального півзахисника СК «Дніпро-1» Олександра Піхальонка. Для 24-річного гравця це перший виклик до лав синьо-жовтих.

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – «Динамо» Київ), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Сергій Булеца («Зоря» Луганськ), Олександр Піхальонок («Дніпро-1» Дніпро), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Ігор Харатін («Легія», Польща).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1» Дніпро), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).

Резервний список: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — «Шахтар» Донецьк), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгія), Владислав Кочергін («Зоря» Луганськ), Владислав Калітвінцев («Десна» Чернігів).

Збір національної команди розпочнеться 4 жовтня в Києві.