Помер чемпіон світу з футболу

Роджер Хант є другим найкращим бомбардиром в історії «Ліверпуля»

Колишній футболіст «Ліверпуля» і збірної Англії Роджер Хант помер після тривалої хвороби на 84-му році життя. Про це повідомляє прес-служба мерсисайдців, за яких гравець виступав під час своєї кар'єри.

«Ми оплакуємо кончину легендарного колишнього гравця «Ліверпуля» Роджера Ханта. Всі в клубі висловлюють співчуття родині та друзям Роджера в цей сумний і важкий момент. Спочивай з миром, сер Роджер Хант», – написала прес-служба «Ліверпуля» в «Твіттері».

Роджер Хант став другим по заслугах бомбардиром за весь час існування футбольного клубу «Ліверпуль». Йому вдалося забити 285 голів в 492 матчах.

Хант виступав за «Ліверпуль» в період з 1958 по 1969 рік. За цей час він провів за мерсисайдців 339 матчів, забив 189 голів і віддав 25 результативних передач. Також на його рахунку 34 матчі і 18 голів за збірну Англії. У складі «трьох левів» Роджер Хант став чемпіоном світу 1966 року.