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    Роджер Хант є другим за результативністю нападником &laquo;Ліверпуля&raquo; - Помер чемпіон світу з футболу
    Роджер Хант є другим за результативністю нападником «Ліверпуля»
    Фото з відкритих джерел

    Роджер Хант є другим найкращим бомбардиром в історії «Ліверпуля»

    Колишній футболіст «Ліверпуля» і збірної Англії Роджер Хант помер після тривалої хвороби на 84-му році життя. Про це повідомляє прес-служба мерсисайдців, за яких гравець виступав під час своєї кар'єри.

    «Ми оплакуємо кончину легендарного колишнього гравця «Ліверпуля» Роджера Ханта. Всі в клубі висловлюють співчуття родині та друзям Роджера в цей сумний і важкий момент. Спочивай з миром, сер Роджер Хант», – написала прес-служба «Ліверпуля» в «Твіттері».

    Роджер Хант став другим по заслугах бомбардиром за весь час існування футбольного клубу «Ліверпуль». Йому вдалося забити 285 голів в 492 матчах.

    Хант виступав за «Ліверпуль» в період з 1958 по 1969 рік. За цей час він провів за мерсисайдців 339 матчів, забив 189 голів і віддав 25 результативних передач. Також на його рахунку 34 матчі і 18 голів за збірну Англії. У складі «трьох левів» Роджер Хант став чемпіоном світу 1966 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Помер чемпіон світу з футболу