Ліга чемпіонів. «Шериф» – «Шахтар». Онлайн матчу

«Шахтар», як і «Шериф», потрапив до групового турніру Ліги чемпіонів через кваліфікацію

Команда Роберто Де Дзербі зустрічається з дебютантом групового турніру

Донецький «Шахтар» вже прибув на стадіон «Шериф» у Тирасполі. Сьогодні він зустрічається з чемпіоном Молдови в першому турі групового турніру Ліги чемпіонів.

«Шериф» - дуже непроста команда. Раніше вона вже зустрічалася з українськими командами і на своєму полі жодного разу не поступилася. В 2010 році команда з Тирасполя в груповому турнірі Ліги Європи взяла чотири очка у київського «Динамо» (2:0, 0:0), а 2003-го в кваліфікації Ліги чемпіонів на домашній арені звела матч внічию з «Шахтарем», а у гостях поступилася (0:0, 0:2).

Минула зустріч в Тирасполі між цими суперниками завершилася внічию

Нагадаємо, «Шериф» тренує український тренер Юрій Вернидуб.

Стартовий свисток арбітра матчу прозвучить о 19:45.

Вже відомі стартові склади команд.

«Шериф»: Атанасіадіс, Арболеда, Дуланто, Костанцо, Кріштіану, Траоре, Кастаньєда, Аддо, Коловос, Тілль, Якшибоєв.

«Шахтар»: П'ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Маркос Антоніо, Педріньо, Тете, Фернандо, Траоре.

Сьогодні відбулася зустріч команд в рамках Юнацької Ліги УЄФА. «Шахтар» переміг «Шериф» з рахунком 5:0.