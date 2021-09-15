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    Ліга чемпіонів. «Шериф» – «Шахтар». Онлайн матчу

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    &laquo;Шахтар&raquo;, як і&nbsp;&laquo;Шериф&raquo;, потрапив до групового турніру Ліги чемпіонів через кваліфікацію - Ліга чемпіонів. «Шериф» – «Шахтар». Онлайн матчу
    «Шахтар», як і «Шериф», потрапив до групового турніру Ліги чемпіонів через кваліфікацію
    Фото: ФК Шахтар

    Команда Роберто Де Дзербі зустрічається з дебютантом групового турніру

    Донецький «Шахтар» вже прибув на стадіон «Шериф» у Тирасполі. Сьогодні він зустрічається з чемпіоном Молдови в першому турі групового турніру Ліги чемпіонів.

    «Шериф» - дуже непроста команда. Раніше вона вже зустрічалася з українськими командами і на своєму полі жодного разу не поступилася. В 2010 році команда з Тирасполя в груповому турнірі Ліги Європи взяла чотири очка у київського «Динамо» (2:0, 0:0), а 2003-го в кваліфікації Ліги чемпіонів на домашній арені звела матч внічию з «Шахтарем», а у гостях поступилася (0:0, 0:2).

    Минула зустріч в Тирасполі між цими суперниками завершилася внічию
    Минула зустріч в Тирасполі між цими суперниками завершилася внічию

    Нагадаємо, «Шериф» тренує український тренер Юрій Вернидуб.

    Стартовий свисток арбітра матчу прозвучить о 19:45.

    Вже відомі стартові склади команд.

    «Шериф»: Атанасіадіс, Арболеда, Дуланто, Костанцо, Кріштіану, Траоре, Кастаньєда, Аддо, Коловос, Тілль, Якшибоєв.

    «Шахтар»: П'ятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон, Маркос Антоніо, Педріньо, Тете, Фернандо, Траоре.

    Сьогодні відбулася зустріч команд в рамках Юнацької Ліги УЄФА. «Шахтар» переміг «Шериф» з рахунком 5:0.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
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    Ліга чемпіонів. «Шериф» – «Шахтар». Онлайн матчу