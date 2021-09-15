«Шахтар» розгромив «Шериф» в Юнацькій Лізі УЄФА

19-річні "гірники" стартували в Юнацькій Лізі УЄФА з переконливої перемоги

19-річні українські футболісти не залишили суперникам жодного шансу

Юнацька команда «Шахтаря» з перемоги над «Шерифом» стартувала в Юнацькій Лізі УЄФА. 19-річні «гірники» були на голову сильніші за суперників і забили п’ять «сухих» м’ячів суперникам з Молдови. Ближче до перерви відзначився Векленко, а в другому таймі голи Сигеєва, Гончарука, Глущенка і Погорілого довели рахунок до розгромного – 5:0.

Нагадаємо, 14 вересня також з перемоги в Юнацькій Лізі УЄФА стартувало київське «Динамо». Суперник, щоправда, в них був дещо іменитіший, – португальська «Бенфіка», проте українська команда змогла здобути переконливу перемогу – 4:0.

Матч першого туру ліги чемпіонів «Шериф» – «Шахтар» розпочнеться 15 вересня о 19:45. Український тренер господарів Юрій Вернидуб пообіцяв. Що в разі перемоги зробить у костюмі підкат.

Першим у Лізі чемпіонів на старт вийшло «Динамо». Кияни приймали «Бенфіку» і задовольнилися нічиєю – 0:0.