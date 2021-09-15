Тренер «Шерифа» розповів, що зробить у разі перемоги над «Шахтарем» у Лізі чемпіонів

Український тренер молдовської команди пообіцяв зробити підкат

Тренер «Шерифа» Юрій Вернидуб матчем з «Шахтарем» дебютує в груповому турнірі Ліги чемпіонів. З командою він зробив майже неможливе: пройшов всі раунди кваліфікації та вперше в історії Молдови потрапив до числа найсильніших команд континенту. Зупинятися на досягнутому, звісно, не збирається. Готує команду до перемоги. А «шахтар» він добре знає ще по чемпіонату України, коли тренував луганську «Зорю».

«Шахтар» я добре знаю. Там змінилися деякі футболісти, але стиль гри команди всім добре відомий, – сказав Вернидуб. – Маємо виглядати солідно. І я в тому числі. Тому одягну костюм. Але якщо переможемо, то я його не пожалію. Зроблю в підкаті костюм».

Гра «Шериф» – «Шахтар» розпочнеться о 19:45. «Главком» проведе онлайн-трансляцію матчу.

Раніше про шанси команд в україно-молдовському протистоянні розповів наставник гірників Роберто Де Дзербі.

14 вересня перший матч групового турніру провело київське «Динамо». На НСК «Олімпійський» команда Мірчи Луческу звела матч з «Бенфікою» внічию – 0:0.