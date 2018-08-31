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    Ліга Європи. «Бордо», «Севілья» й «Олімпіакос» вийшли у групу, «Аталанта» вибула. Інші матчі

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    Ліга Європи. «Бордо», «Севілья» й «Олімпіакос» вийшли у групу, «Аталанта» вибула. Інші матчі

    Також вилетіли «Базель», АПОЕЛ і «Бернлі»

    У четвер, 30 серпня, відбулися матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи сезону-2018/19.

    «Зоря», після нульової нічиєї з «Лейпцигом» удома, на виїзді прикро поступилася з рахунком 2:3.

    Зауважимо, що за підсумками цих поєдинків визначилися всі учасники групового етапу Ліги Європи.

    До Вашої уваги всі результати матчів даної стадії:

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Раунд плей-офф

    «Лейпциг» (Німеччина) – «Зоря» (Україна) – 3:2 (1:1)

    Перший матч – 0:0

    «Астана» (Казахстан) – АПОЕЛ (Кіпр) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) по пен. 2:1

    Перший матч – 0:1

    ЧФР (Клуж, Румунія) – «Дюделанж» (Люксембург) – 2:3 (0:0)

    Перший матч – 0:2

    «Карабах» (Азербайджан) – «Шериф» (Молдова) – 3:0 (2:0)

    Перший матч – 0:1

    «Мідтьюлланн» (Данія) – «Мальме» (Швеція) – 0:2 (0:1)

    Перший матч – 2:2

    «Лудогорець» (Болгарія) – «Торпедо» (Кутаїсі, Грузія) – 4:0 (2:0)

    Перший матч – 1:0

    «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Сарпсборг» (Норвегія) – 2:1 (0:0)

    Перший матч – 1:3

    «Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – «Базель» (Швейцарія) – 1:0 (0:0)

    Перший матч – 2:3

    «Уфа» (Росія) – «Рейнджерс» (Шотландія) – 1:1 (1:0)

    Перший матч – 0:1

    «Копенгаген» (Данія) – «Аталанта» (Італія)0:0 по пен. 4:3

    Перший матч – 0:0

    «Мольде» (Норвегія) – «Зеніт» (Росія) – 2:1 (0:0)

    Перший матч – 1:3

    АЕК (Ларнака, Кіпр) – «Тренчин» (Словаччина) – 3:0 (2:0)

    Перший матч – 1:1

    «Шкендія» (Македонія) – «Русенборг» (Норвегія) – 0:2 (0:0)

    Перший матч – 1:3

    «Спартак» (Трнава, Словаччина) – «Олімпія» (Словенія) – 1:1 (1:1)

    Перший матч – 2:0

    «Бешикташ» (Туреччина) – «Партизан» (Сербія) – 3:0 (2:0)

    Перший матч – 1:1

    «Стяуа» (Румунія) – «Рапід» (Відень, Австрія) – 2:1 (2:0)

    Перший матч – 1:3

    «Брондбю» (Данія) – «Генк» (Бельгія) – 2:4 (1:2)

    Перший матч – 2:5

    «Селтік» (Шотландія) – «Судува» (Литва) – 3:0 (1:0)

    Перший матч – 1:1

    «Бордо» (Франція) – «Гент» (Бельгія) – 2:0 (1:0)

    Перший матч – 0:0

    «Бернлі» (Англія) – «Олімпіакос» (Греція) – 1:1 (0:0)

    Перший матч – 1:3

    «Севілья» (Іспанія) – «Сігма» (Чехія) – 3:0 (2:0)

    Перший матч – 1:0

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