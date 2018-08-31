Ліга Європи. «Бордо», «Севілья» й «Олімпіакос» вийшли у групу, «Аталанта» вибула. Інші матчі
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Розсилка
Також вилетіли «Базель», АПОЕЛ і «Бернлі»
У четвер, 30 серпня, відбулися матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи сезону-2018/19.
«Зоря», після нульової нічиєї з «Лейпцигом» удома, на виїзді прикро поступилася з рахунком 2:3.
Зауважимо, що за підсумками цих поєдинків визначилися всі учасники групового етапу Ліги Європи.
До Вашої уваги всі результати матчів даної стадії:
Ліга Європи з футболу сезону-2018/19
Раунд плей-офф
«Лейпциг» (Німеччина) – «Зоря» (Україна) – 3:2 (1:1)
Перший матч – 0:0
«Астана» (Казахстан) – АПОЕЛ (Кіпр) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) по пен. 2:1
Перший матч – 0:1
ЧФР (Клуж, Румунія) – «Дюделанж» (Люксембург) – 2:3 (0:0)
Перший матч – 0:2
«Карабах» (Азербайджан) – «Шериф» (Молдова) – 3:0 (2:0)
Перший матч – 0:1
«Мідтьюлланн» (Данія) – «Мальме» (Швеція) – 0:2 (0:1)
Перший матч – 2:2
«Лудогорець» (Болгарія) – «Торпедо» (Кутаїсі, Грузія) – 4:0 (2:0)
Перший матч – 1:0
«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Сарпсборг» (Норвегія) – 2:1 (0:0)
Перший матч – 1:3
«Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – «Базель» (Швейцарія) – 1:0 (0:0)
Перший матч – 2:3
«Уфа» (Росія) – «Рейнджерс» (Шотландія) – 1:1 (1:0)
Перший матч – 0:1
«Копенгаген» (Данія) – «Аталанта» (Італія) – 0:0 по пен. 4:3
Перший матч – 0:0
«Мольде» (Норвегія) – «Зеніт» (Росія) – 2:1 (0:0)
Перший матч – 1:3
АЕК (Ларнака, Кіпр) – «Тренчин» (Словаччина) – 3:0 (2:0)
Перший матч – 1:1
«Шкендія» (Македонія) – «Русенборг» (Норвегія) – 0:2 (0:0)
Перший матч – 1:3
«Спартак» (Трнава, Словаччина) – «Олімпія» (Словенія) – 1:1 (1:1)
Перший матч – 2:0
«Бешикташ» (Туреччина) – «Партизан» (Сербія) – 3:0 (2:0)
Перший матч – 1:1
«Стяуа» (Румунія) – «Рапід» (Відень, Австрія) – 2:1 (2:0)
Перший матч – 1:3
«Брондбю» (Данія) – «Генк» (Бельгія) – 2:4 (1:2)
Перший матч – 2:5
«Селтік» (Шотландія) – «Судува» (Литва) – 3:0 (1:0)
Перший матч – 1:1
«Бордо» (Франція) – «Гент» (Бельгія) – 2:0 (1:0)
Перший матч – 0:0
«Бернлі» (Англія) – «Олімпіакос» (Греція) – 1:1 (0:0)
Перший матч – 1:3
«Севілья» (Іспанія) – «Сігма» (Чехія) – 3:0 (2:0)
Перший матч – 1:0