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    Ліга Європи. Де дивитися сьогоднішні вирішальні матчі «Динамо» і «Шахтаря»

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    &laquo;Динамо&raquo; і &laquo;Шахтар&raquo; сьогодні продовжать змагатися у Лізі Європи - Ліга Європи. Де дивитися сьогоднішні вирішальні матчі «Динамо» і «Шахтаря»
    «Динамо» і «Шахтар» сьогодні продовжать змагатися у Лізі Європи

    Українські клуби ведуть боротьбу за вихід до 1/8 Ліги Європи

    У четвер 25 лютого в 1/16 фіналу Ліги Європи київське «Динамо» зустрінеться з «Брюгге», а донецький «Шахтар» зіграє з «Маккабі». Час і канали трансляції виділені жирним.

    Нагадаємо, «Динамо» перший матч в Києві зіграло внічию 1:1.

    Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 25 лютого, о 22:00 за київським часом. Трансляцію поєдинку покажуть на каналі Футбол 2, платформах MEGOGO і OLL.TV.

    «Шахтар», у свою чергу, в першому поєдинку обіграв в Ізраїлі «Маккабі» з рахунком 0:2.

    Матч «Шахтар» – «Маккабі» відбудеться теж сьогодні, 25 лютого, о 19:55. Подивитися онлайн трансляцію можна буде на каналі Футбол 1, платформах MEGOGO і OLL.TV.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Ліга Європи
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