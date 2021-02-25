Ліга Європи. Де дивитися сьогоднішні вирішальні матчі «Динамо» і «Шахтаря»

«Динамо» і «Шахтар» сьогодні продовжать змагатися у Лізі Європи

Українські клуби ведуть боротьбу за вихід до 1/8 Ліги Європи

У четвер 25 лютого в 1/16 фіналу Ліги Європи київське «Динамо» зустрінеться з «Брюгге», а донецький «Шахтар» зіграє з «Маккабі». Час і канали трансляції виділені жирним.

Нагадаємо, «Динамо» перший матч в Києві зіграло внічию 1:1.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 25 лютого, о 22:00 за київським часом. Трансляцію поєдинку покажуть на каналі Футбол 2, платформах MEGOGO і OLL.TV.

«Шахтар», у свою чергу, в першому поєдинку обіграв в Ізраїлі «Маккабі» з рахунком 0:2.

Матч «Шахтар» – «Маккабі» відбудеться теж сьогодні, 25 лютого, о 19:55. Подивитися онлайн трансляцію можна буде на каналі Футбол 1, платформах MEGOGO і OLL.TV.