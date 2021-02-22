Незграбний арбітр завадив забити гол у порожні ворота: сміялися навіть телекоментатори

На щастя, на результат гри дії арбітра не вплинули

У матчі чемпіонату Мексики між командами «Крус Асуль» і «Депортіво Толука» стався унікальний випадок. Арбітр зустрічі Оскар Масіяс Ромо на 37-й хвилині перетворився на голкіпера гостей, вибивши м'яч з уже порожніх воріт.

На момент епізоду рахунок в матчі був 2:0 на користь «Крус Асуль». Джонатан Родрігес мав всі шанси доводити перевагу до 3:0, однак Масіяс незрозуміло чому підтримав темп атаки господарів і опинився на лінії удару.

Телекоментатори після побаченого відверто не стримували сміх, але згідно з правилами футболу в таких ситуаціях призначається вільний удар.

Казус з рефері, схоже, так засмутив гравців команди господарів, що перед самою перервою вони пропустили два голи, дозволивши «Толуці» зрівняти рахунок. Однак, у другому таймі «Крус Асуль» забив-таки переможний м'яч – 3:2, і незграбний рефері тепер може спати з чистою совістю.