  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Незграбний арбітр завадив забити гол у порожні ворота: сміялися навіть телекоментатори

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Незграбний арбітр завадив забити гол у порожні ворота: сміялися навіть телекоментатори

    На щастя, на результат гри дії арбітра не вплинули

    У матчі чемпіонату Мексики між командами «Крус Асуль» і «Депортіво Толука» стався унікальний випадок. Арбітр зустрічі Оскар Масіяс Ромо на 37-й хвилині перетворився на голкіпера гостей, вибивши м'яч з уже порожніх воріт.

    На момент епізоду рахунок в матчі був 2:0 на користь «Крус Асуль». Джонатан Родрігес мав всі шанси доводити перевагу до 3:0, однак Масіяс незрозуміло чому підтримав темп атаки господарів і опинився на лінії удару.

    Телекоментатори після побаченого відверто не стримували сміх, але згідно з правилами футболу в таких ситуаціях призначається вільний удар.

    Казус з рефері, схоже, так засмутив гравців команди господарів, що перед самою перервою вони пропустили два голи, дозволивши «Толуці» зрівняти рахунок. Однак, у другому таймі «Крус Асуль» забив-таки переможний м'яч – 3:2, і незграбний рефері тепер може спати з чистою совістю.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ суддя Мексика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies