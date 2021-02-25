Сьогодні буде обмежено вхід на центральні станції київської підземки

Перед початком і закінчення гри можливе обмеження на вхід для пасажирів станції «Олімпійська»

Обмеження в роботі метро пов'язані з футбольним матчем

Сьогодні, 25 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Маккабі Тель-Авів» (Ізраїль) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Так, перед початком гри можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська».

Після закінчення гри з метою забезпечення належного перевезення пасажирів можливе обмеження (не закриття) на вхід станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі незручності!» – йдеться в повідомленні метрополітену.

Як відомо, гра між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Маккабі Тель-Авів» (Ізраїль) почнеться о 19:55.

До слова, 23 лютого на станції метро «Лук’янівська» розпочався ремонт усіх чотирьох ескалаторів. Він триватиме до січня 2022 року. У зв'язку з ремонтними роботами на станції в години пік спостерігаються натовпи людей.