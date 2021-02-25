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    Батька одного з найкращих голкіперів світу знайшли мертвим у Бразилії

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    Аліссон та його батько - Батька одного з найкращих голкіперів світу знайшли мертвим у Бразилії
    Аліссон та його батько

    Жосе Беккер грав на позиції воротаря у аматорському футболі і мав ключовий вплив на вибір у футболі своїх синів

    Батька воротаря «Ліверпуля» Аліссона Беккера виявили мертвим недалеко від його будинку в Бразилії. 57-річного Жозе Беккера останній раз бачили в середу 24 лютого, але пізніше оголосили в розшук. Чоловік вирішив поплавати в озері поблизу свого будинку.

    Вранці 25 лютого тіло чоловіка було виявлено.

    Два сина Жозе Беккера грають на позиції воротаря. Аліссон грає за «Ліверпуль», а старший син Мюріель грає за «Флуміненсе».

    Свого часу Жосе грав на позиції воротаря у аматорському футболі і мав ключовий вплив на вибір у футболі своїх синів. До речі, прадід Аліссона та Муріеля теж був воротарем.

    Варто зазначити, що Аліссон Беккер – перший володар Премії Яшина (2019) – «Золотого м'яча» для воротарів від France Football

    «Інтернасіонал», за який грали обидва брата, висловив в Twitter свої співчуття.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Бразилія Південна Америка Аліссон Бекер
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