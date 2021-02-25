Батька одного з найкращих голкіперів світу знайшли мертвим у Бразилії

Жосе Беккер грав на позиції воротаря у аматорському футболі і мав ключовий вплив на вибір у футболі своїх синів

Батька воротаря «Ліверпуля» Аліссона Беккера виявили мертвим недалеко від його будинку в Бразилії. 57-річного Жозе Беккера останній раз бачили в середу 24 лютого, але пізніше оголосили в розшук. Чоловік вирішив поплавати в озері поблизу свого будинку.

Вранці 25 лютого тіло чоловіка було виявлено.

Два сина Жозе Беккера грають на позиції воротаря. Аліссон грає за «Ліверпуль», а старший син Мюріель грає за «Флуміненсе».

Свого часу Жосе грав на позиції воротаря у аматорському футболі і мав ключовий вплив на вибір у футболі своїх синів. До речі, прадід Аліссона та Муріеля теж був воротарем.

Варто зазначити, що Аліссон Беккер – перший володар Премії Яшина (2019) – «Золотого м'яча» для воротарів від France Football

«Інтернасіонал», за який грали обидва брата, висловив в Twitter свої співчуття.