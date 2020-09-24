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    Ліга Європи. «Десна» достойно програла «Вольфсбурґу» (відео)

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    Долю зустрічі вирішив гол центрального оборонця Жозуа Ґілявоґі - Ліга Європи. «Десна» достойно програла «Вольфсбурґу» (відео)
    Долю зустрічі вирішив гол центрального оборонця Жозуа Ґілявоґі
    Світлина - Sportbuzzer.de

    Чернігівці поступилися 0:2, хоча мали кілька нагод, щоб врятувати гру

    Чернігівська «Десна» програла у першому в клубній історії матчі в рамках єврокубків. У поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги Європи українці поступилися на виїзді німецькому «Вольфсбурґу».

    «Вольфсбурґ» (Німеччина) – «Десна» (Чернігів, Україна) – 2:0

    Голи: 1:0 – Ґілявоґі (16). 2:0 - Даніель Ґінчек (90+2)

    «Вольфсбурґ»: Кастелс – Ренато Штеффен, Максенс Лякруа (Джон Брукс, 62), Ґілявоґі (к), Руссійон – Ксавер Шляґер, Максиміліан Арнольд – Мармуш (Пауло Отавіо, 58), Адмір Мехмеді, Жоао Віктор – Веґгорст (Даніель Ґінчек, 78). Тренер – Олівер Ґляснер

    «Десна»: Паст – Юхим Конопля, Гітченко, Йоонас Тамм, Андрій Мостовий – Огіря (к), Андрій Домбровський (Віталій Єрмаков, 65) – Владислав Калитвинцев, Тотовицький, Картушов (Олексій Гуцуляк, 46) – Будківський (Ілля Шевцов, 84). Тренер – Олександр Рябоконь

    Судді: Лоуренс Віссер – Тібо Нейссен, Рієн Ванизере (всі – Бельгія)

    Попередження: Жоао Віктор (50), Мартуш (52) – Юхим Конопля (66), Огіря (71), Тотовицький (88)

    На 57-й хвилині попереджено, на 60-й хвилині вилучено (друге попередження) Йоонаса Тамма

    24 вересня. Вольфсбурґ. AOK stadium. Без глядачів

    Єдиний у зустрічі гол «Вольфсбурґ» забив після подачі кутового, який замкнув центральний оборонець Жозуа Ґілявоґі.

    На початку другого тайму чернігівці мали помітну перевагу і створили поруч із ворітьми Коена Кастелса кілька гарних нагод відзначитися. Проте в інтервалі з 57-ї по 60-ту хвилину два попередження за не зовсім виправданих обставин отримав центральний оборонець «Десни» Йоонас Тамм. Після того в меншості претендувати на голи нашій команді було важко.

     Врешті, у компенсований арбітром час господарі забили вдруге. Ксавер Шляґер вивів на порожні ворота Даніеля Ґінчека, а той промахнутися уже не міг - 2:0. 

    Додамо, що за останній рік «Вольфсбурґ» зустрівся з трьома українськими командами. Торік «вовки» двічі перемогли «Олександрію», а влітку цього року двічі поступилися донецькому «Шахтареві».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Десна» Владислав Калитвинцев Пилип Будківський Олександр Рябоконь Андрій Гітченко Андрій Мостовий Єгор Картушов Андрій Тотовицький Олексій Гуцуляк Юхим Конопля Євген Паст Владислав Огіря Андрій Домбровський ФК «Вольфсбурґ» Адмір Мехмеді Максиміліан Арнольд Олівер Ґляснер Жоао Віктор Ваут Веґгорст Йоонас Тамм Віталій Єрмаков Коен Кастелс Джон Брукс Жером Руссійон Ксавер Шляґер Жошуа Ґілавоґі Даніель Ґінчек Омар Мармуш Ренато Штеффен Максенс Лякруа Пауло Отавіо Ілля Шевцов
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