Ліга Європи. «Десна» достойно програла «Вольфсбурґу» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Долю зустрічі вирішив гол центрального оборонця Жозуа Ґілявоґі Світлина - Sportbuzzer.de

Чернігівці поступилися 0:2, хоча мали кілька нагод, щоб врятувати гру

Чернігівська «Десна» програла у першому в клубній історії матчі в рамках єврокубків. У поєдинку третього раунду кваліфікації Ліги Європи українці поступилися на виїзді німецькому «Вольфсбурґу».

«Вольфсбурґ» (Німеччина) – «Десна» (Чернігів, Україна) – 2:0

Голи: 1:0 – Ґілявоґі (16). 2:0 - Даніель Ґінчек (90+2)

«Вольфсбурґ»: Кастелс – Ренато Штеффен, Максенс Лякруа (Джон Брукс, 62), Ґілявоґі (к), Руссійон – Ксавер Шляґер, Максиміліан Арнольд – Мармуш (Пауло Отавіо, 58), Адмір Мехмеді, Жоао Віктор – Веґгорст (Даніель Ґінчек, 78). Тренер – Олівер Ґляснер

«Десна»: Паст – Юхим Конопля, Гітченко, Йоонас Тамм, Андрій Мостовий – Огіря (к), Андрій Домбровський (Віталій Єрмаков, 65) – Владислав Калитвинцев, Тотовицький, Картушов (Олексій Гуцуляк, 46) – Будківський (Ілля Шевцов, 84). Тренер – Олександр Рябоконь

Судді: Лоуренс Віссер – Тібо Нейссен, Рієн Ванизере (всі – Бельгія)

Попередження: Жоао Віктор (50), Мартуш (52) – Юхим Конопля (66), Огіря (71), Тотовицький (88)

На 57-й хвилині попереджено, на 60-й хвилині вилучено (друге попередження) Йоонаса Тамма

24 вересня. Вольфсбурґ. AOK stadium. Без глядачів

Єдиний у зустрічі гол «Вольфсбурґ» забив після подачі кутового, який замкнув центральний оборонець Жозуа Ґілявоґі.

На початку другого тайму чернігівці мали помітну перевагу і створили поруч із ворітьми Коена Кастелса кілька гарних нагод відзначитися. Проте в інтервалі з 57-ї по 60-ту хвилину два попередження за не зовсім виправданих обставин отримав центральний оборонець «Десни» Йоонас Тамм. Після того в меншості претендувати на голи нашій команді було важко.

Врешті, у компенсований арбітром час господарі забили вдруге. Ксавер Шляґер вивів на порожні ворота Даніеля Ґінчека, а той промахнутися уже не міг - 2:0.

Додамо, що за останній рік «Вольфсбурґ» зустрівся з трьома українськими командами. Торік «вовки» двічі перемогли «Олександрію», а влітку цього року двічі поступилися донецькому «Шахтареві».