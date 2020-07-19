«Динамо» встановило клубний антирекорд



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Олексій Михайличенко вивів команду в Лігу чемпіонів. але приклався до клубного антирекорду Світлина - Динамо від Шурика

Так багато протягом одного сезону кияни не програвали

Поступившись «Колосу» із Ковалівки в матчі заключного туру української Прем’єр-ліги, київське «Динамо» стараннями чернігівської «Десни», яка в паралельному матчі у Запоріжжі зіграла внічию з луганською «Зорею», таки посіло друге місце і вийшла в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Однак цей сезон, враховуючи рівень конкуренції, сміливо можна вважати найпровальнішим в історії київського клубу за часи незалежності.

Чемпіонство «Шахтар» гарантував собі за п’ять турів до завершення чемпіонату. Загальна перевага «гірників» на фініші склала катастрофічних 23 очки.

Крім того, «Динамо» зазнало найбільшої кількості поразок у сезоні за всі часи незалежності – дев’яти.

Попередній клубний антирекорд був датований сезоном-2012/2013, який кияни розпочинали на чолі з Юрієм Сьоміним, а завершували під керівництвом Олега Блохіна. Тоді «біло-сині» зазнали восьми поразок.

Цей сезон «Динамо» розпочинало з тренером Олександром Хацкевичем, а в Лігу чемпіонів команду вивів Олексій Михайличенко.