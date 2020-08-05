  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» розгромив «Вольфсбург» і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи (відео)

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    &laquo;Шахтар&raquo; зламав&nbsp;&laquo;Вольфсбурґ&raquo; на заключних хвилинах - «Шахтар» розгромив «Вольфсбург» і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи (відео)
    «Шахтар» зламав «Вольфсбурґ» на заключних хвилинах
    Світлина - UEFA.com

    «Ґірники» відстояли виїзну перемогу у Вольфсбурзі

    Донецький «Шахтар» вийшов у чвертьфінал Ліги Європи. Чемпіони України змогли відстояти виїзну перемогу 2:1, здобуту 143 дні тому, ще до карантину, у Вольфсбурзі.  

    «Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Вольфсбурґ» (Німеччина) – 3:0

    Перший матч – 2:1

    Голи: 1:0 – Жуніор Мораєш (89). 2:0 – Манор Соломон (90). 3:0 – Жуніор Мораєш (90+1)

    «Шахтар»: П’ятов (к) – Додо, Сергій Кривцов, Хочолава, Микола Матвієнко – Маркос Антоніо (Віктор Коваленко, 74), Тарас Степаненко – Марлос (Манор Соломон, 77), Алан Патрік, Тайсон (Коноплянка, 86) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

    «Вольфсбурґ»: Кастелс (к) – Джон Брукс, Понґрачіч, Тіссеранд – Руссійон (Фелікс Клаус, 83), Максиміліан Арнольд, Ксавер Шляґер, Брекало (Ґілавоґі, 76) – Ґінчек (Мармуш, 61), Веґгорст, Жоао Віктор. Тренер – Олівер Ґляснер

    Судді: Іван Кружляк – Браніслав Ганчко, Петер Беднар (усі – Словаччина)

    Попередження: Сергій Кривцов (59) – Ксавер Шляґер (71), Максиміліан Арнольд (87)

    Вилучення: Хочолава (68)

    На 57-й хвилині попереджено, на 70-й хвилині вилучено (друге попередження) Джона Брукса

    5 серпня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

    «Шахтар» мав відчутну перевагу в першому таймі зустрічі і втратив кілька нагод відзначитися та відповідно полегшити собі завдання виходу в наступний раунд. Однак «Вольфсбурґ» встояв, а в середині другого тайму навіть отримав право на пенальті. Правда, після перегляду відеоповтору рефері помітив, що порушував правила Давид Хочолава перед карним майданчиком. У підсумку суддя обмежився вилученням грузинського бека «Шахтаря» за фол останньої надії.

    Правда, у меншості «гірники» були лічені хвилини. До тієї миті, як центральний оборонець Джон Брукс не атакував грубо Жуніора Мораєша і не отримав друге попередження.

    З тієї миті «Вольфсбурґ» хоч і діяв агресивніше і мав кілька непоганих моментів, але переграти Андрія П’ятова не зумів. А незадовго до фінального свистка Жуніор Мораєш, отримавши передачу справа від Додо, забив переможний для донеччан м’яч, який вбив інтригу в протистоянні остаточно.

    Більше того, через хвилину «гірники» забили вдруге і втретє. Спершу після передачі Євгена Коноплянки забив Манор Соломон. 

    А потім після помилки Жозуа Ґілавоґі «булліт» реалізував Жуніор Мораєш.

    У чвертьфіналі «Шахтар» 11 серпня  в німецькому Ґельзенкірхені зіграє з переможцем пари «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) – «Базель» (Швейцарія). У першому матчі суперників у Німеччині швейцарці перемогли 0:3.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга Європи Євген Коноплянка Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Андрій П'ятов Манор Соломон Маркос Антоніо Сергій Кривцов Давид Хочолава Алан Патрік Марлос Микола Матвієнко Віктор Коваленко Тайсон Луїш Каштру Додо ФК «Вольфсбурґ» Йосип Брекало Максиміліан Арнольд Олівер Ґляснер Жоао Віктор Ваут Веґгорст Коен Кастелс Джон Брукс Марін Понґрачіч Марсель Тіссеранд Жером Руссійон Фелікс Клаус Ксавер Шляґер Жошуа Ґілавоґі Даніель Ґінчек Омар Мармуш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ