«Шахтар» розгромив «Вольфсбург» і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи (відео)

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«Шахтар» зламав «Вольфсбурґ» на заключних хвилинах Світлина - UEFA.com

«Ґірники» відстояли виїзну перемогу у Вольфсбурзі

Донецький «Шахтар» вийшов у чвертьфінал Ліги Європи. Чемпіони України змогли відстояти виїзну перемогу 2:1, здобуту 143 дні тому, ще до карантину, у Вольфсбурзі.

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Вольфсбурґ» (Німеччина) – 3:0

Перший матч – 2:1

Голи: 1:0 – Жуніор Мораєш (89). 2:0 – Манор Соломон (90). 3:0 – Жуніор Мораєш (90+1)

«Шахтар»: П’ятов (к) – Додо, Сергій Кривцов, Хочолава, Микола Матвієнко – Маркос Антоніо (Віктор Коваленко, 74), Тарас Степаненко – Марлос (Манор Соломон, 77), Алан Патрік, Тайсон (Коноплянка, 86) – Жуніор Мораєш. Тренер – Луїш Каштру

«Вольфсбурґ»: Кастелс (к) – Джон Брукс, Понґрачіч, Тіссеранд – Руссійон (Фелікс Клаус, 83), Максиміліан Арнольд, Ксавер Шляґер, Брекало (Ґілавоґі, 76) – Ґінчек (Мармуш, 61), Веґгорст, Жоао Віктор. Тренер – Олівер Ґляснер

Судді: Іван Кружляк – Браніслав Ганчко, Петер Беднар (усі – Словаччина)

Попередження: Сергій Кривцов (59) – Ксавер Шляґер (71), Максиміліан Арнольд (87)

Вилучення: Хочолава (68)

На 57-й хвилині попереджено, на 70-й хвилині вилучено (друге попередження) Джона Брукса

5 серпня. Київ. НСК «Олімпійський». Без глядачів

«Шахтар» мав відчутну перевагу в першому таймі зустрічі і втратив кілька нагод відзначитися та відповідно полегшити собі завдання виходу в наступний раунд. Однак «Вольфсбурґ» встояв, а в середині другого тайму навіть отримав право на пенальті. Правда, після перегляду відеоповтору рефері помітив, що порушував правила Давид Хочолава перед карним майданчиком. У підсумку суддя обмежився вилученням грузинського бека «Шахтаря» за фол останньої надії.

Правда, у меншості «гірники» були лічені хвилини. До тієї миті, як центральний оборонець Джон Брукс не атакував грубо Жуніора Мораєша і не отримав друге попередження.

З тієї миті «Вольфсбурґ» хоч і діяв агресивніше і мав кілька непоганих моментів, але переграти Андрія П’ятова не зумів. А незадовго до фінального свистка Жуніор Мораєш, отримавши передачу справа від Додо, забив переможний для донеччан м’яч, який вбив інтригу в протистоянні остаточно.

Більше того, через хвилину «гірники» забили вдруге і втретє. Спершу після передачі Євгена Коноплянки забив Манор Соломон.

А потім після помилки Жозуа Ґілавоґі «булліт» реалізував Жуніор Мораєш.

У чвертьфіналі «Шахтар» 11 серпня в німецькому Ґельзенкірхені зіграє з переможцем пари «Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина) – «Базель» (Швейцарія). У першому матчі суперників у Німеччині швейцарці перемогли 0:3.