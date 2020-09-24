«Динамо» перемогло в Бельгії і зробило крок на зустріч Лізі чемпіонів (відео)

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Жерсон Родріґес і його партнери-динамівці везуть із Ґента сприятливий результат Світлина - UEFA.com

Киянам відчутно посприяли колишні гравці, які зараз виступають за суперників

Київське «Динамо» перемогло в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. У Бельгії віце-чемпіони України завершили сприятливим у світлі двораундового протистояння результатом поєдинок із «Ґентом».

«Ґент» (Бельгія) – «Динамо» (Київ, Україна) – 1:2

Голи: 0:1 – Супряга (9). 1:1 – Кляйндінст (41). 1:2 - Карлос Де Пена (80)

«Ґент»: Руф — Кастро-Монтес, Пластун, Нґадо-Нґаджу, Нуріо Фортуна — Овусу, Дорш — Безус, Роман Яремчук (Кляйндінст, 25), Оджіджа-Офоє (к) (Ботака, 62) — Лоран Депуатр (Мілад Могаммаді, 72). Тренер – Вім Де Декер

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв – Шапаренко (Володимир Шепелєв, 83), Сергій Сидорчук (к), Буяльський – Жерсон Родріґес (Віктор Циганков, 59), Супряга (Вербіч, 66), Карлос Де Пена. Тренер – Мірча Луческу

Судді: Гацеґан – Шовре, Себастьян Ґеорґе (всі – Румунія)

Попередження: Нуріо Фортуна (13), Оджіджа-Офоє (56) – Жерсон Родріґес (31), Володимир Шепелєв (87)

На 50-й хвилині попереджено, на 53-й хвилині вилучено (друге попередження) Безуса

23 вересня. Ґент. «Ґент Стейдіум». Без глядачів

Тренер «Ґента» Вім Де Декер здивував тим, що виставив в основі трьох українських легіонерів одночасно, чого він за час своєї роботи з нинішнім клубом ще не робив. І ставка ця не спрацювала.

«Динамо» швидко відкрило рахунок у матчі. Олександр Караваєв увійшов до карного майданчика зліва, віддав на Віталія Буяльського, а той радше бив у дальній кут, ніж асистував Супрязі. Проте вийшла передача, яку Владислав замкнув ударом у порожні ворота. Рефері зарахував гол не відразу, а з допомогою відео-асистента – 0:1.

А в середині першого тайму «Ґент» ускладнив своє завдання, втративши через травму українського нападника Романа Яремчука. Проте саме Тім Кляйндінст, який вийшов замість Романа, в кінці першого тайму рахунок зрівняв. Німець замкнув ударом головою навіс із кутового, скориставшись помилкою на виході Георгія Бущана – 1:1.

Ще один українець «Ґента» залишив свою команду на початку другого тайму в меншості. Роман Безус з інтервалом у три хвилини двічі жорстко сфолив, отримав два попередження і покинув поле достроково.

Зрозуміло, що отримавши чисельну більшість, кияни володіли перевагою майже впродовж усієї другої половини. І забили переможний гол після того, як ще один українець Ігор Пластун загубив у власному карному майданчику Карлоса Де Пену. Той пробив між ніг голкіперові суперників - 1:2.

Доля протистояння вирішиться 29 вересня на НСК «Олімпійський» у Києві.