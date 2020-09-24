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    «Динамо» перемогло в Бельгії і зробило крок на зустріч Лізі чемпіонів (відео)

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    Жерсон Родріґес і його партнери-динамівці везуть із Ґента сприятливий результат - «Динамо» перемогло в Бельгії і зробило крок на зустріч Лізі чемпіонів (відео)
    Жерсон Родріґес і його партнери-динамівці везуть із Ґента сприятливий результат
    Світлина - UEFA.com

    Киянам відчутно посприяли колишні гравці, які зараз виступають за суперників

    Київське «Динамо» перемогло в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. У Бельгії віце-чемпіони України завершили сприятливим у світлі двораундового протистояння результатом поєдинок із «Ґентом».

    «Ґент» (Бельгія) – «Динамо» (Київ, Україна) – 1:2

    Голи: 0:1 – Супряга (9). 1:1 – Кляйндінст (41). 1:2 - Карлос Де Пена (80)

    «Ґент»: Руф — Кастро-Монтес, Пластун, Нґадо-Нґаджу, Нуріо Фортуна — Овусу, Дорш — Безус, Роман Яремчук (Кляйндінст, 25), Оджіджа-Офоє (к) (Ботака, 62) — Лоран Депуатр (Мілад Могаммаді, 72). Тренер – Вім Де Декер

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв – Шапаренко (Володимир Шепелєв, 83), Сергій Сидорчук (к), Буяльський – Жерсон Родріґес (Віктор Циганков, 59), Супряга (Вербіч, 66), Карлос Де Пена. Тренер – Мірча Луческу

    Судді: Гацеґан – Шовре, Себастьян Ґеорґе (всі – Румунія)

    Попередження: Нуріо Фортуна (13), Оджіджа-Офоє (56) – Жерсон Родріґес (31), Володимир Шепелєв (87)

    На 50-й хвилині попереджено, на 53-й хвилині вилучено (друге попередження) Безуса

    23 вересня. Ґент. «Ґент Стейдіум». Без глядачів

    Тренер «Ґента» Вім Де Декер здивував тим, що виставив в основі трьох українських легіонерів одночасно, чого він за час своєї роботи з нинішнім клубом ще не робив. І ставка ця не спрацювала.

    «Динамо» швидко відкрило рахунок у матчі. Олександр Караваєв увійшов до карного майданчика зліва, віддав на Віталія Буяльського, а той радше бив у дальній кут, ніж асистував Супрязі. Проте вийшла передача, яку Владислав замкнув ударом у порожні ворота. Рефері зарахував гол не відразу, а з допомогою відео-асистента – 0:1.

    А в середині першого тайму «Ґент» ускладнив своє завдання, втративши через травму українського нападника Романа Яремчука. Проте саме Тім Кляйндінст, який вийшов замість Романа, в кінці першого тайму рахунок зрівняв. Німець замкнув ударом головою навіс із кутового, скориставшись помилкою на виході Георгія Бущана – 1:1.

    Ще один українець «Ґента» залишив свою команду на початку другого тайму в меншості. Роман Безус з інтервалом у три хвилини двічі жорстко сфолив, отримав два попередження і покинув поле достроково.

    Зрозуміло, що отримавши чисельну більшість, кияни володіли перевагою майже впродовж усієї другої половини. І забили переможний гол після того, як ще один українець Ігор Пластун загубив у власному карному майданчику Карлоса Де Пену. Той пробив між ніг голкіперові суперників - 1:2.

    Доля протистояння вирішиться 29 вересня на НСК «Олімпійський» у Києві. 

     Читайте також: Луческу розповів про три головні принципи роботи перед грою з «Гентом»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів Віктор Циганков Мірча Луческу Беньямін Вербіч Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Роман Безус Роман Яремчук Томаш Кендзьора ФК «Ґент» Владислав Супряга Жерсон Родріґес Карлос Де Пена Ігор Пластун Лоран Депуатр Еліша Овусу Ілля Забарний Ніклас Дорш Вім Де Декер Деві Руф Алессіо Кастро-Монтес Мішель Нґадо-Нґаджу Нуріо Фортуна Тім Кляйндінст Вадіс Оджіджа-Офоє Джордан Ботака Мілад Могаммаді
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