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    Ліга Європи. «Лейпциг», «Севілья» й «Аталанта» йдуть далі, «Легія», «Лех» і «Феєнорд» вибули. Усі результати

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    Ліга Європи. «Лейпциг», «Севілья» й «Аталанта» йдуть далі, «Легія», «Лех» і «Феєнорд» вибули. Усі результати

    Усі результати матчів третього відбірного етапу турніру

    У четвер, 16 серпня, відбулися матчі-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2018/19.

    До Вашої уваги всі результати поєдинків:

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Третій відбірний раунд

    «Бордо» (Франція) – ФК «Маріуполь» (Україна) – 2:1 (0:0)

    Перший матч – 3:1

    «Брага» (Португалія) – «Зоря» (Україна) –

    Перший матч – 1:1

    «Кайрат» (Казахстан) – «Сігма» (Чехія) – 1:2 (0:1)

    Перший матч – 0:2

    «Прогрес» (Люксембург) – «Уфа» (Росія) – 2:2 (1:0)

    Перший матч – 1:2

    АЕК (Ларнака, Кіпр) – «Штурм» (Австрія) – 5:0 (1:0)

    Перший матч – 2:0

    ГІК (Фінляндія) – «Олімпія» (Словенія) – 1:4 (0:1)

    Перший матч – 0:3

    «Копенгаген» (Данія) – ЦСКА (Софія, Болгарія) – 2:1 (1:0)

    Перший матч – 2:1

    «Університатя» (Крайова, Румунія) – «Лейпциг» (Німеччина) – 1:1 (0:1)

    Перший матч – 1:3

    АПОЕЛ (Кіпр) – «Хапоель» (Беер-Шева, Ізраїль) – 3:1 (0:1)

    Перший матч – 2:2

    «Жальгіріс» (Литва) – «Севілья» (Іспанія) – 0:5 (0:3)

    Перший матч – 0:1

    «Зеніт» (Росія) – «Динамо» (Мінськ, Білорусь) – 8:1 д.ч. (1:0, 3:0, 0:1)

    Перший матч – 0:4

    «Мідтьюлланн» (Данія) – «ТНС» (Вельс) – 3:1 (1:1)

    Перший матч – 2:0

    «Кукесі» (Албанія) – «Торпедо» (Кутаїсі, Грузія) – 2:0 (1:0)

    Перший матч – 2:5

    «Мольде» (Норвегія) – «Гіберніан» (Шотландія) – 3:0 (1:0)

    Перший матч – 0:0

    «Судува» (Литва) – «Спартакс» (Юрмала, Латвія) – 0:0

    Перший матч – 1:0

    ЧФР (Клуж, Румунія) – «Алашкерт» (Вірменія) – 5:0 (2:0)

    Перший матч – 2:0

    «Люцерн» (Швейцарія) – «Олімпіакос» (Греція) – 1:3 (0:1)

    Перший матч – 0:4

    «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Пюнік» (Вірменія) – 2:1 (0:1)

    Перший матч – 0:0

    «Динамо» (Брест, Білорусь) – «Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – 1:0 (0:0)

    Перший матч – 0:4

    ЛАСК (Австрія) – «Бешикташ» (Туреччина) – 2:1 (1:0)

    Перший матч – 0:1

    «Аталанта» (Італія) – «Хапоель» (Хайфа, Ізраїль) – 2:0 (0:0)

    Перший матч – 4:1

    «Базель» (Швейцарія) – «Вітесс» (Нідерланди) – 1:0 (1:0)

    Перший матч – 1:0

    «Брондбю» (Данія) – «Спартак» (Суботиця, Сербія) – 2:1 (0:0)

    Перший матч – 2:0

    «Дюделанж» (Люксембург) – «Легія» (Польща) – 2:2 (2:1)

    Перший матч – 2:1

    «Зринські» (Боснія та Герцеговина) – «Лудогорець» (Болгарія) – 1:1 (0:1)

    Перший матч – 0:1

    «Лех» (Польща) – «Генк» (Бельгія) – 1:2 (0:2)

    Перший матч – 0:2

    «Марибор» (Словенія) – «Рейнджерс» (Шотландія) – 0:0

    Перший матч – 1:3

    «Гент» (Бельгія) – «Ягеллонія» (Польща) – 3:1 (1:0)

    Перший матч – 1:0

    «Партизан» (Сербія) – «Нордшелланд» (Данія) – 3:2 (3:1)

    Перший матч – 2:1

    «Рапід» (Відень, Австрія) – «Слован» (Братислава, Словаччина) – 4:0 (1:0)

    Перший матч – 1:2

    «Стяуа» (Румунія) – «Хайдук» (Хорватія) – 2:1 (0:0)

    Перший матч – 0:0

    «Феєнорд» (Нідерланди) – «Тренчин» (Словаччина) – 1:1 (1:1)

    Перший матч – 0:4

    «Бернлі» (Англія) – «Істанбул Башакшехір» (Туреччина) – 1:0 (0:0)

    Перший матч – 0:0

    «Рієка» (Хорватія) – «Сарпсборг» (Норвегія) – 0:1 (0:0)

    Перший матч – 1:1

    «Русенборг» (Норвегія) – «Корк Сіті» (Ірландія) – 3:0 (2:0)

    Перший матч – 2:0

    «Валюр» (Ісландія) – «Шериф» (Молдова) – 2:1 (1:0)

    Перший матч – 0:1

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