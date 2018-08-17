Ліга Європи. «Лейпциг», «Севілья» й «Аталанта» йдуть далі, «Легія», «Лех» і «Феєнорд» вибули. Усі результати
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Розсилка
Усі результати матчів третього відбірного етапу турніру
У четвер, 16 серпня, відбулися матчі-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2018/19.
До Вашої уваги всі результати поєдинків:
Ліга Європи з футболу сезону-2018/19
Третій відбірний раунд
«Бордо» (Франція) – ФК «Маріуполь» (Україна) – 2:1 (0:0)
Перший матч – 3:1
«Брага» (Португалія) – «Зоря» (Україна) –
Перший матч – 1:1
«Кайрат» (Казахстан) – «Сігма» (Чехія) – 1:2 (0:1)
Перший матч – 0:2
«Прогрес» (Люксембург) – «Уфа» (Росія) – 2:2 (1:0)
Перший матч – 1:2
АЕК (Ларнака, Кіпр) – «Штурм» (Австрія) – 5:0 (1:0)
Перший матч – 2:0
ГІК (Фінляндія) – «Олімпія» (Словенія) – 1:4 (0:1)
Перший матч – 0:3
«Копенгаген» (Данія) – ЦСКА (Софія, Болгарія) – 2:1 (1:0)
Перший матч – 2:1
«Університатя» (Крайова, Румунія) – «Лейпциг» (Німеччина) – 1:1 (0:1)
Перший матч – 1:3
АПОЕЛ (Кіпр) – «Хапоель» (Беер-Шева, Ізраїль) – 3:1 (0:1)
Перший матч – 2:2
«Жальгіріс» (Литва) – «Севілья» (Іспанія) – 0:5 (0:3)
Перший матч – 0:1
«Зеніт» (Росія) – «Динамо» (Мінськ, Білорусь) – 8:1 д.ч. (1:0, 3:0, 0:1)
Перший матч – 0:4
«Мідтьюлланн» (Данія) – «ТНС» (Вельс) – 3:1 (1:1)
Перший матч – 2:0
«Кукесі» (Албанія) – «Торпедо» (Кутаїсі, Грузія) – 2:0 (1:0)
Перший матч – 2:5
«Мольде» (Норвегія) – «Гіберніан» (Шотландія) – 3:0 (1:0)
Перший матч – 0:0
«Судува» (Литва) – «Спартакс» (Юрмала, Латвія) – 0:0
Перший матч – 1:0
ЧФР (Клуж, Румунія) – «Алашкерт» (Вірменія) – 5:0 (2:0)
Перший матч – 2:0
«Люцерн» (Швейцарія) – «Олімпіакос» (Греція) – 1:3 (0:1)
Перший матч – 0:4
«Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Пюнік» (Вірменія) – 2:1 (0:1)
Перший матч – 0:0
«Динамо» (Брест, Білорусь) – «Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – 1:0 (0:0)
Перший матч – 0:4
ЛАСК (Австрія) – «Бешикташ» (Туреччина) – 2:1 (1:0)
Перший матч – 0:1
«Аталанта» (Італія) – «Хапоель» (Хайфа, Ізраїль) – 2:0 (0:0)
Перший матч – 4:1
«Базель» (Швейцарія) – «Вітесс» (Нідерланди) – 1:0 (1:0)
Перший матч – 1:0
«Брондбю» (Данія) – «Спартак» (Суботиця, Сербія) – 2:1 (0:0)
Перший матч – 2:0
«Дюделанж» (Люксембург) – «Легія» (Польща) – 2:2 (2:1)
Перший матч – 2:1
«Зринські» (Боснія та Герцеговина) – «Лудогорець» (Болгарія) – 1:1 (0:1)
Перший матч – 0:1
«Лех» (Польща) – «Генк» (Бельгія) – 1:2 (0:2)
Перший матч – 0:2
«Марибор» (Словенія) – «Рейнджерс» (Шотландія) – 0:0
Перший матч – 1:3
«Гент» (Бельгія) – «Ягеллонія» (Польща) – 3:1 (1:0)
Перший матч – 1:0
«Партизан» (Сербія) – «Нордшелланд» (Данія) – 3:2 (3:1)
Перший матч – 2:1
«Рапід» (Відень, Австрія) – «Слован» (Братислава, Словаччина) – 4:0 (1:0)
Перший матч – 1:2
«Стяуа» (Румунія) – «Хайдук» (Хорватія) – 2:1 (0:0)
Перший матч – 0:0
«Феєнорд» (Нідерланди) – «Тренчин» (Словаччина) – 1:1 (1:1)
Перший матч – 0:4
«Бернлі» (Англія) – «Істанбул Башакшехір» (Туреччина) – 1:0 (0:0)
Перший матч – 0:0
«Рієка» (Хорватія) – «Сарпсборг» (Норвегія) – 0:1 (0:0)
Перший матч – 1:1
«Русенборг» (Норвегія) – «Корк Сіті» (Ірландія) – 3:0 (2:0)
Перший матч – 2:0
«Валюр» (Ісландія) – «Шериф» (Молдова) – 2:1 (1:0)
Перший матч – 0:1