Ліга Європи. «Бордо» - ФК «Маріуполь» - 2:1. Україна втрачає першу команду у єврокубках

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Фото twitter.com/girondins

Маріупольці двічі поступилися французькій команді

Після поразки в Одесі у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи з рахунком 1:3, у «Маріуполя» фактично не залишалося шансів на підсумковий успіх у протистоянні з французьким «Бордо». Навіть найзатятіші оптимісти розуміли, що забити мінімум три голи на полі суперника маріупольцям буде надзвичайно складно.

Тому футболістам української команди можна було побажати отримати насолоду від гри. Не кожен день представники вітчизняного чемпіонату, крім «Динамо» та «Шахтаря», мають нагоду зіграти на відомому великому стадіоні. А домашня арена «Бордо, між іншим, приймала поєдинки чемпіонату Європи 2016 року.

Господарі, звичайно ж, заволоділи ініціативою з перших хвилин, і вже на другій хвилині м’яч опинився у сітці воріт «Маріуполя». На щастя, боковий арбітр зафіксував положення поза грою у когось з гравців французької команди. «Бордо» продовжило наступ, і у наступні хвилини спочатку Гальчук врятував команду після удару головою Санкаре, а потім уже стійка прийшла на допомогу приазовцям (бив Пабло).

Маріупольці у стартові хвилини про атаку не думали – їм вистачало роботи поблизу власних воріт. Лише ближче до середини тайму вони посміливішали та почали доходити до штрафного майданчика «Бордо». Навіть відбувся удар від Чурка, але виявилася ця спроба досить неточною. Першого ж удару в отвір воріт Костіля на 36-й хвилині після розіграшу кутового завдав Мишньов. Однак голкіпер спокійно забрав м’яч.

Більше моментів у першому таймі у «Маріуполя» не було. Щодо «Бордо», то ця команда розраховувала на стандарти, після яких і створила найбільше моментів, а також на удари здалеку. Французи часто турбували Гальчука своїми потужними «вистрілами», проте воротар зі всіма такими спробами впорався.

У перерві Олександр Бабич вирішив зробити відразу дві заміни. І «Маріуполь» почав грати ще сміливіше. Тищенко навіть завдав хорошого удару головою – голкіпер з-під поперечки дістав м’яча. Та це лише ввело в оману прихильників українського футболу. Протягом трьох хвилин «Бордо» забило двічі. І двічі провалився правий фланг захисту приазовців. Пундже потужним ударом з лінії штрафної та Санхаре ударом головою після навісу зняли всі питання про переможця і протистояння, і звітного матчу зокрема.

До честі маріупольців, вони не здалися просто так. Після серії замін у середині тайму, Фомін заробив потенційно небезпечний штрафний біля володінь Костіля. Сам Руслан і взявся виконувати стандарт. М’яч після його удару красиво пролетів над стінкою й опустився у кут воріт «Бордо»

Після цього французька команда мала ще кілька нагод для взяття воріт, але загалом, гра заспокоїлася. У завершальні хвилин 15 «Бордо» перейшло на гру на контратаках, віддавши ініціативу українцям. «Маріуполь», внаслідок такого перебігу подій на полі, навіть пограв деякий час першим номером.

Більше голів у цьому матчі глядачі не побачили. «Маріуполь» завершує виступи у Лізі Європи-2018/19 після третього кваліфікаційного раунду. Однак, враховуючи той факт, що приазовцям вдалося на попередній стадії подолати шведський «Юргорден», то єврокубкову кампанію у їхньому виконанні можна вважати задовільною. Крім того, маріупольці отримали такий важливий міжнародний досвід.

Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

Третій відбірний раунд

«Бордо» (Франція) – ФК «Маріуполь» (Україна) – 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Пундже (54), 2:0 – Санхаре (56), 2:1 – Фомін (66)

«Бордо»: Костіль, Кунде, Отавіо (Плашил, 89), Левчук, Камано (Вада, 63), де Превіль, Санхаре, Лерагер (Чуаемі, 62), Пабло, Юссуф, Пундже.

«Маріуполь»: Гальчук, Дава (Яворський, 46), Борячук, Мишньов, Чурко, Тищенко (Вакула, 62), Демірі, Кирюханцев (Полегенько, 46), Білий, Піхальонок, Фомін.

Попередження: Борячук (22), Піхальонок (88).

Перший матч – 3:1

«Главком»