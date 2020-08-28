Ліга Європи: перемоги клубів Петряка і Есеоли та виліт команди Вернидуба



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Форвард Есеола виконує вправи на тренуванні «Кайрату» Twitter ФК Кайрат

Український форвард відзначився голом на старті кваліфікації Ліги Європи

Рядом поєдинків стартував перший раунд кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2020-21 років.

В Алмати ФК «Кайрат», за який виступає український форвард Адерінсола Есеола, обіграв єреванський «Ноа» ще одного українця - Дениса Дедечко (4:1).

Есеола вийшов на поле лише на 79 хвилині, але зумів відзначитися на четвертій компенсованій хвилині. Дедечко завершив гру із жовтою карткою в пасиві.

Лише в серії пенальті віце-чемпіон Угорщини «Фехервар» українця Івана Петряка зумів пройти ірландський «Богеміанс». Основний час завершився внічию (1:1), серія пенальті закінчилася із результатом 4:2.

Український півзахисник Петряк вийшов з перших хвилин і був замінений на 109-й хвилині зустрічі.

Натомість солігорський «Шахтар» під керівництвом нашого Юрія Вернидуба поступився у серії пенальті молдовському ФК «Сфинтул». Основний час завершився нульовою нічиєю, а в серії пенальті молдовани виграли 4:1.

Джерело: УЄФА