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    Ліга Європи: перемоги клубів Петряка і Есеоли та виліт команди Вернидуба

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    Форвард Есеола виконує вправи на тренуванні&nbsp;&laquo;Кайрату&raquo; - Ліга Європи: перемоги клубів Петряка і Есеоли та виліт команди Вернидуба
    Форвард Есеола виконує вправи на тренуванні «Кайрату»
    Twitter ФК Кайрат

    Український форвард відзначився голом на старті кваліфікації Ліги Європи

    Рядом поєдинків стартував перший раунд кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону 2020-21 років.

    В Алмати ФК «Кайрат», за який виступає український форвард Адерінсола Есеола, обіграв єреванський «Ноа» ще одного українця - Дениса Дедечко (4:1).

    Есеола вийшов на поле лише на 79 хвилині, але зумів відзначитися на четвертій компенсованій хвилині. Дедечко завершив гру із жовтою карткою в пасиві.

    Лише в серії пенальті віце-чемпіон Угорщини «Фехервар» українця Івана Петряка зумів пройти ірландський «Богеміанс». Основний час завершився внічию (1:1), серія пенальті закінчилася із результатом 4:2.

    Український півзахисник Петряк вийшов з перших хвилин і був замінений на 109-й хвилині зустрічі.

    Натомість солігорський «Шахтар» під керівництвом нашого Юрія Вернидуба поступився у серії пенальті молдовському ФК «Сфинтул». Основний час завершився нульовою нічиєю, а в серії пенальті молдовани виграли 4:1.

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    Джерело: УЄФА

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Юрій Вернидуб Іван Петряк Денис Дедечко ФК «Шахтар» (Солігорськ) ФК «Фехервар»
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