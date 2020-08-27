Шевченко про матчі в Лізі націй: дамо можливість молодим виконавцям проявити себе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шевченко на прес-конференції збірної України Світлина - УАФ

Шевченко бажає створити велику конкуренцію в збірній

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко перед відкритим тренуванням команди провів прес-конференцію.

Тренер відзначив важливість турніру Ліги націй. Шевченко бажає створити конкуренцію в команді, адже у майбутньому на «жовто-блакитних» чекає кваліфікація на чемпіонат світу.

«Ми розглядаємо Лігу націй як дуже важливий турнір. Для багатьох гравців відкривається можливість поборотися за місце в основному складі. Ми створюємо конкуренцію. Після Ліги націй починається кваліфікація чемпіонату світу, тому в цьому турнірі ми зможемо по експериментувати, дати можливість молодим виконавцям проявити себе. Можливо, хтось із них допоможе нам на Євро чи у кваліфікації чемпіонату світу. Тому ми створюємо таку конкуренцію, тому викликали таку кількість молодих гравців», - підкреслив Шевченко.

Крім того, наставник спростував інформацію про можливість очолити європейський клуб, адже його мета «готувати збірну до матчів Ліги націй, Євро та відбору до чемпіонату світу».

Джерело: УАФ