Чотири англійські клуби націлились на трансфер захисника збірної України



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Матвієнко у формі «Шахтаря» Світлина - korrespondent.net

Матвієнко своїми виступами зацікавив ряд європейських клубів

Центральний оборонець «Шахтаря» та збірної України Микола Матвієнко нинішнього трансферного вікна може змінити клубну прописку.

«Евертон», «Вест Гем», «Вулверхемптон» і новачок Англійської Прем’єр-ліги «Лідс» ведуть боротьбу за підписання гравця. 24-річний гравець досить універсальний, щоб грати на позиції центрального захисника і на лівому фланзі оборони.

Ресурс стверджує, що клубам вистачить приблизно 20 млн фунтів стерлінгів аби оформити трансфер футболіста.

Крім того, є кілька клубів по всій Європі, які також стежать за українським збірником - «Баварія», «Монако», «РБ Лейпциг» та «Наполі».

Відзначимо, що за «Вест Гем» виступає інший українець Андрій Ярмоленко, а в «Евертоні» грає колишній вінгер «Шахтаря» Бернард.

Додамо, що Матвієнко є продуктом молодіжної системи «Шахтаря» і в статусі гравця основної команди змагається з 2018 року після успішних виступів в «Карпатах» і «Ворсклі». У сезоні-2019/20 він допоміг «Шахтарю» вийти в півфінал Ліги Європи.

Джерело: 90min