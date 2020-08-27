Чотири англійські клуби націлились на трансфер захисника збірної України
Матвієнко своїми виступами зацікавив ряд європейських клубів
Центральний оборонець «Шахтаря» та збірної України Микола Матвієнко нинішнього трансферного вікна може змінити клубну прописку.
«Евертон», «Вест Гем», «Вулверхемптон» і новачок Англійської Прем’єр-ліги «Лідс» ведуть боротьбу за підписання гравця. 24-річний гравець досить універсальний, щоб грати на позиції центрального захисника і на лівому фланзі оборони.
Ресурс стверджує, що клубам вистачить приблизно 20 млн фунтів стерлінгів аби оформити трансфер футболіста.
Крім того, є кілька клубів по всій Європі, які також стежать за українським збірником - «Баварія», «Монако», «РБ Лейпциг» та «Наполі».
Відзначимо, що за «Вест Гем» виступає інший українець Андрій Ярмоленко, а в «Евертоні» грає колишній вінгер «Шахтаря» Бернард.
Додамо, що Матвієнко є продуктом молодіжної системи «Шахтаря» і в статусі гравця основної команди змагається з 2018 року після успішних виступів в «Карпатах» і «Ворсклі». У сезоні-2019/20 він допоміг «Шахтарю» вийти в півфінал Ліги Європи.
Джерело: 90min