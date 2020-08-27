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    Чотири англійські клуби націлились на трансфер захисника збірної України

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    Матвієнко у формі&nbsp;&laquo;Шахтаря&raquo;&nbsp; - Чотири англійські клуби націлились на трансфер захисника збірної України
    Матвієнко у формі «Шахтаря» 
    Світлина - korrespondent.net

    Матвієнко своїми виступами зацікавив ряд європейських клубів

    Центральний оборонець «Шахтаря» та збірної України Микола Матвієнко нинішнього трансферного вікна може змінити клубну прописку.

    «Евертон», «Вест Гем», «Вулверхемптон» і новачок Англійської Прем’єр-ліги «Лідс» ведуть боротьбу за підписання гравця. 24-річний гравець досить універсальний, щоб грати на позиції центрального захисника і на лівому фланзі оборони.

    Ресурс стверджує, що клубам вистачить приблизно 20 млн фунтів стерлінгів аби оформити трансфер футболіста.

    Крім того, є кілька клубів по всій Європі, які також стежать за українським збірником - «Баварія», «Монако», «РБ Лейпциг» та «Наполі».

    Відзначимо, що за «Вест Гем» виступає інший українець Андрій Ярмоленко, а в «Евертоні» грає колишній вінгер «Шахтаря» Бернард.

    Додамо, що Матвієнко є продуктом молодіжної системи «Шахтаря» і в статусі гравця основної команди змагається з 2018 року після успішних виступів в «Карпатах» і «Ворсклі». У сезоні-2019/20 він допоміг «Шахтарю» вийти в півфінал Ліги Європи.

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    Джерело: 90min

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Андрій Ярмоленко ФК Баварія ФК Наполі Микола Матвієнко ФК «Вест Гем Юнайтед» ФК «Лідс Юнайтед»
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