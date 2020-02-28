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    Ліга Європи: З ким зіграє «Шахтар» в 1/8 фіналу

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    &laquo;Шахтар&raquo; отримав нового суперника - Ліга Європи: З ким зіграє «Шахтар» в 1/8 фіналу
    «Шахтар» отримав нового суперника

    Ще не вгамувались емоції від матчу в Ліссабоні, а команда донецького «Щахтаря» отримала нового суперника у єврокубках

    Цієї п’ятниці у швейцарьскому Ньоні відбулося жеребкування пар 1/8 фіналу Ліги Європи.

    Жеребкування проводили легенда німецького футболу Діді Гаманн та директор УЄФА Джорджо Маркетті.

    Велет тягнув кульки, а менеджер коментував і пояснював.

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    Суперником донецького «Щахтаря» став моцний німецькій «Вольфсбург».

    Перший матч пройде 12 березня у Німеччині, гра-відповідь - 19 березня в Україні.

    Інші сім пар 1/8 фіналу виглядають наступним чином:

    •  «Істанбул Башакшехір» (Туреччина) - «Копенгаген» (Данія)
    • «Олімпіакос» (Греція) - «Вулверхемптон Вондерерс» (Англія)
    • «Рейнджерс» (Шотландія) – «Байєр» (Німеччина)
    • «Інтер» (Італія) - «Хетафе» (Іспанія)
    • «Севілья» (Іспанія) - «Рома» (Італія)
    • «Айнтрахт» (Німеччина) або «Ред Булл Зальцбург» (Австрія) - «Базель» (Швейцарія)
    • ЛАСК (Австрія) - «Манчестер Юнайтед» (Англія)

     

    ФК «Шахтар» Ліга Європи Джорджо Маркетті ФК «Вольфсбурґ»
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