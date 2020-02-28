Ліга Європи: З ким зіграє «Шахтар» в 1/8 фіналу
«Шахтар» отримав нового суперника
Ще не вгамувались емоції від матчу в Ліссабоні, а команда донецького «Щахтаря» отримала нового суперника у єврокубках
Цієї п’ятниці у швейцарьскому Ньоні відбулося жеребкування пар 1/8 фіналу Ліги Європи.
Жеребкування проводили легенда німецького футболу Діді Гаманн та директор УЄФА Джорджо Маркетті.
Велет тягнув кульки, а менеджер коментував і пояснював.
Суперником донецького «Щахтаря» став моцний німецькій «Вольфсбург».
Перший матч пройде 12 березня у Німеччині, гра-відповідь - 19 березня в Україні.
Інші сім пар 1/8 фіналу виглядають наступним чином:
- «Істанбул Башакшехір» (Туреччина) - «Копенгаген» (Данія)
- «Олімпіакос» (Греція) - «Вулверхемптон Вондерерс» (Англія)
- «Рейнджерс» (Шотландія) – «Байєр» (Німеччина)
- «Інтер» (Італія) - «Хетафе» (Іспанія)
- «Севілья» (Іспанія) - «Рома» (Італія)
- «Айнтрахт» (Німеччина) або «Ред Булл Зальцбург» (Австрія) - «Базель» (Швейцарія)
- ЛАСК (Австрія) - «Манчестер Юнайтед» (Англія)