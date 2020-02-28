Лондонське божевілля: як греки в екстра-таймі вибили гранда Прем’єр-ліги з Ліги Європи (відео)



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Через мить Юсефф ель-Арабі виведе пірейців в 1/8 фіналу Ліги Європи Getty Images (c) UEFA.com

Розв’язка поєдинку настала в заключних п’ять хвилин додаткового часу

Найгучніша сенсація на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи трапилася в Лондоні, де місцевий «Арсенал» після перемоги в Піреї з рахунком 1:0 сенсаційно програв за сумою двох матчів грецькому «Олімпіакосу».

«Арсенал» (Лондон, Англія) – «Олімпіакос» (Пірей, Греція) – 1:1 (перший матч – 1:0)

Голи: 1:0 – Пап Сіссе (53). 1:1 – Обамеянґ (113). 1:2 – ель-Арабі (120)

Відкрив рахунок Пап Сіссе ударом головою після подачу кутового.

За сім хвилин до завершення екстра-тайму П’єр-Емерік Обамеянґ ударом ножицями рахунок зрівняв і начебто вивів «Арсенал» в 1/8-му.

«Олімпіакос» шокував господарів у ту мить, коли ті вже збиралися святкувати. Юсефф ель-Арабі після передачі справа з близької відстані пробив влучно – 1:2.

Наразі з поєдинків 1/16 фіналу залишається незіграним матч «Зальцбурґ» (Австрія) – «Айнтрахт» (Німеччина). Він відбудеться сьогодні, 28 лютого о 19:00. Гра мала відбутися днем раніше, але була перенесена через штормове попередження. Річ у тім, що загрозу для безпеки учасників матчу несли сильні пориви вітру. Нагадаємо, що в першій грі «Айнтрахт» переміг з рахунком 4:1.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться у п’ятницю, 28 лютого, починаючи з 14:00 за київським часом. Серед учасників цієї стадії буде зокрема й донецький «Шахтар», який переміг лісабонську «Бенфіку».